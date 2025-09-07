塔巴風球｜機場增設臨時休息區　機場快綫凌晨加開兩班次

熱帶氣旋塔巴正逐漸靠近香港，天文台於周日（7日）晚上9時20分發出八號風球，料至少維持至周一（8日）上午11時。機管局周日（7日）晚上表示，香港國際機場當晚大致運作正常，但當晚及周一早上部分航班升降將會受到影響。另外，港鐵表示，為接載抵港旅客及乘客前往市區，將於凌晨延長機場快綫服務，尾班車原定於凌晨12時48分開出，但凌晨將加開兩班由機場站開出的班次，時間分別為1時15分及1時30分，以配合機管局要求。



熱帶風暴塔巴襲港，天文台改發8號風球，尖沙咀海傍有不少旅客和市民聚集。（羅日昇攝）

輪候的士時間料延長 啟動電子派籌系統

機管局指出，在天文台發出八號烈風或暴風信號後，即時啟動機場緊急應變中心，並與各機場同業緊密合作，制定及實施緊急應變措施。由於天氣預料將於今晚急速轉壞，抵港航班將會延誤。

八號風球懸掛期間，除機場快綫外，來往市區與機場的陸路交通將會暫停或只維持有限度服務，預計輪候的士時間將較平日顯著延長。機管局會即時啟動電子的士派籌系統，旅客可透過取票機或手機應用程式領取籌號排隊，毋需親身到的士站站著排隊輪候

港鐵表示，會於凌晨延長機場快綫服務，加開的兩個班次會途經青衣站、九龍站，並以香港站為終點站。由於屆時其他鐵路綫的列車服務已結束，港鐵提醒乘搭以上機場快綫加開班次的乘客，預先計劃到達市區後的接駁交通。而機場快綫由香港站往機場或博覽館方向的服務則維持正常，尾班車於凌晨12時48分開出。

將啟動重新編配機制 協調周一航班升降

機管局將啟動航班重新編配機制，協調周一的航班有序升降，並會密切留意颱風的最新動向，與航空公司和民航處保持密切溝通。機管局提醒，旅客應先向航空公司了解航班最新情況，待確定機位及航班時間後才出發前往機場。旅客亦可以瀏覽香港國際機場網站，或流動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。

向旅客派乾糧毛毯等物資 開放員工休息中心

機場將增設臨時休息區，提供500張椅子及手機充電站等設施，並會調派更多人手協助客運大樓內的旅客，向有需要旅客派發基本物資，包括樽裝水、乾糧和毛毯等。 此外，機場部分食肆及便利店在風暴期間會正常營業，部分會24小時營業。

為確保機場有足夠人手應付運作及服務旅客，機管局亦會開放兩個員工休息中心，可容納400多名員工。