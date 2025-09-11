中國躍居全球新藥研發第2位　人均預期壽命達79歲

今天（9月11日）上午，國新辦舉行新聞發佈會，介紹「十四五」時期衛生健康工作發展成就，發佈會介紹中國建成了世界上規模最大的疾病預防控制體系，2024年中國人均預期壽命達到79歲，中國在研新藥數量佔全球數量的比例超過20%，躍居全球新藥研發第二位等消息。



9月11日上午，國新辦舉行新聞發佈會。（衛健委）

中國人均預期壽命達79歲

截至2024年底，中國全國醫療衛生機構超過109萬所，衛生人員達到1578萬，醫療服務質效不斷提高，超過90%的居民在15分鐘可以到達最近的醫療點，基層醫療機構基本都能提供中醫藥服務。

基本公共衛生服務人均財政補助今年已達到人均99元（人民幣）水平，更多健康服務項目納入其中。推進醫療、醫保、醫藥協同發展和治理，基本醫保覆蓋居民超過13億，保持95%左右的參保水平，個人費用負擔減輕。

基本公共衛生服務人均財政補助今年已達到人均99元（人民幣）水平。（央視新聞）

五年來，中國居民主要健康指標明顯改善。據介紹，2024年中國人均預期壽命達到79歲，比2020年提高1.1歲，孕產婦死亡率、嬰兒死亡率持續改善。

國家衛生健康委員會主任雷海潮介紹，在對53個中高收入國家人均預期壽命的統計中，中國排名第四；在G20國家中，中國排在第十；即使與高收入國家相比，中國居民的人均預期壽命仍然超過21個高收入國家的人均預期壽命。

2025年8月19日，安徽黃山，在市人民醫院新生兒科，醫生在給新生兒做檢查。（CFP）

北京、天津、上海3個直轄市和山東、江蘇、浙江、廣東、海南5個省，上述8個省份的人均預期壽命超過了80歲。

中國在研新藥數量佔全球數量的比例超過20%，躍居全球新藥研發第二位，舒格利單抗、恩沙替尼、谷美替尼等多款國產創新藥陸續獲批上市，填補了相應領域國產創新藥的空白。中國自主研發的抗腫瘤藥品澤布替尼已在多個國家獲批上市。

今年將推出面向適齡女生的HPV疫苗接種服務

據介紹，今年中國將推出面向適齡女生的HPV疫苗接種服務，並且將HPV疫苗納入國家免疫規劃，保護女性的健康。

2025年9月6日9時，北京通州區潞城社區衛生服務中心預防接種門診，現場3個HPV疫苗接種台口均已經有家長在陪同孩子接種疫苗。（CFP）

中國自主研發的國產高危型人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗在臨床上廣泛使用，快速提升了中國HPV疫苗的可及性和可負擔性。近日，國產九價HPV疫苗也已正式投入使用。