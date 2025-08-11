22歲女疑遭｢高富帥｣男友騙至緬甸　母親求助：獲救男模曾見過女兒

近日，來自遼寧省沈陽市的王女士稱，她女兒被「高富帥男友」騙到泰國，最後定位在緬甸妙瓦底凱旋園區。此前內地男模楊澤琪也曾被騙到該園區，楊澤琪獲救後稱，他在園區內見過王女士失蹤的女兒王陽陽。王女士表示，希望女兒能從緬甸平安歸國。



王女士稱，她的00後女兒王陽陽被一名「高富帥男友」騙到了泰國後失聯。據其介紹，女兒王陽陽出生於2003年，還是一名學生。

2024年，王陽陽跟母親交流時她表示會和朋友去北京、上海等地旅遊，每周母女倆也會保持聯繫，期間女兒提到認識了一名「長得挺帥、條件很好的男朋友」，王女士考慮到女兒已經成年了，就算阻止女兒也未必聽話，便沒有多想。

王女士稱，2024年12月份中旬，她突然聯繫不上女兒，意識到她可能出事了，王女士連忙找到了女兒的朋友，對方告知說，王陽陽和男朋友坐飛機從上海到香港購物了，其他的情況她也不清楚。

2025年1月13日，王女士到上海市公安局黃埔分局瑞金二路派出所報警，經查詢發現，王陽陽確實於12月17日乘飛機從上海到了香港。1月15日，王女士再次到戶籍地所在的遼寧省沈陽市公安局鐵西分局保工派出所報警，經查詢發現，王陽陽12月17日入境泰國，此後並未離境。

王女士說，2024年12月21日，她女兒主動發微信稱「今天過節吧，冬至快樂」，這讓王女士感到很奇怪，因為女兒從未主動跟她說過冬至快樂，她懷疑女兒此時已經被限制人身自由。此後王女士和女兒也有過多次聯繫，但每次女兒都聲稱「挺好的呀」，其他情況也並未提及。

王女士多方求助得知，王陽陽入境泰國後住進了泰國湄索的一家酒店，隨後被拉到了位於緬甸妙瓦底的凱旋園區，此前內地男模楊澤琪也被騙至該園區。王女士還通過公益組織從已經回國的楊澤琪處得知，他被騙至凱旋園區時確實曾見過王陽陽。

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

據多家媒體此前報道，2024年12月21日，模特楊澤琪在泰緬邊境失聯；12月29日，楊澤琪與母親打了影片通話報平安，影片中楊澤琪眼角有明顯傷痕，本人狀態也明顯不對；2025年1月17日淩晨，楊澤琪發影片稱已回國。