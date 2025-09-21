于朦朧墮樓身亡　網傳生前遭潛規則、被丟下樓　警方通報調查結果

內地知名男星于朦朧日前墮樓身亡，引發社會高度關注。北京警方今日（21日）就事件發出警情通報，確認于朦朧為酒後意外墮樓，已排除刑事案件嫌疑，並強調對網上編造及散播謠言的行為依法查處，多名涉事人員已被採取強制措施。



據早前消息，微博明星博主「名偵探小宴」發文稱，《三生三世十里桃花》《太子妃升職記》主演于朦朧在北京墮樓身亡。消息指，他與五六名好友聚會後，於9月11日凌晨回臥室休息並將門反鎖，至清晨被發現墮樓身亡。有知情人曾透露，當時其口袋中還有兩隻Rolex手錶，窗戶紗窗被弄開。

雖然當時警方第一時間排除刑事案件，稱具體原因在調查。但消息傳出後，大量截圖、所謂「知情人說法」和分析圖在網上流傳，不少網民對墮樓原因提出質疑，有人懷疑他是被人推下樓；甚至有傳言稱其墮樓前在飯局遭侵犯導致墮樓，各種留言甚囂塵上。

北京市公安機關今日發布「警情通報」中表示，「淨網一2025」專項工作展開以來，持續打擊整治網絡謠言。近期于某某（男，37歲）酒後意外墮樓身亡，部份人員為博眼球、蹭流量，編造並傳播虛假信息，拼接炮製虛假影片，嚴重擾亂公共秩序。警方依法立案查處，公布多宗案件：

一、 郑某某（女，40歲）編造「大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓」等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。

二、 袁某某（女，29歲）在多個平台編造「于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」等謠言，嚴重傷害家屬，造成惡劣社會影響。

三、 徐某某（女，41歲）編造「監控被毀，背後有勢力控制，于某某母親和妹妹都被控制」等言論，並將聊天截圖發至網上，亦造成惡劣影響。

以上3人已承認編造謠言，並被警方依法採取強制措施。對於其他謠言如「被人從窗口推下」、「墮樓前遭虐待」及「母親被經紀公司暴力驅趕」，警方亦已依法處理相關人員。

警方通報調查結果。

通報指出，事件發生後，公安機關立即展開調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取視頻監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將情況告知家屬，家屬表示無異議。于某某母親亦透過「于某某工作室」微博帳號發布聲明。

警方強調，網絡不是法外之地，呼籲公眾不造謠、不傳謠，尊重家屬意願，避免二次傷害。對編造、散布謠言的違法犯罪行為，公安機關將依法嚴厲打擊。