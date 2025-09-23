今日頭條、微博、快手等平台遭網信部門查處　被指破壞網絡生態

近日內地網信部門查處多家平台，包括微博、快手、小紅書、今日頭條等。



今日頭條、UC被網信部門依法查處。（CFP）

9月23日，網信辦發文稱，針對今日頭條平台未落實信息內容管理主體責任，不僅在熱搜榜單主榜呈現不良信息內容，還在落地頁面置頂呈現相關話題，破壞網絡生態的問題，國家網信辦指導北京市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對今日頭條平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

2024年6月29日，瀋陽市，今日頭條。（CFP）

同日（9月23日）公布，針對UC平台未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單主榜扎堆呈現極端敏感惡性案事件詞條等非權威部門、權威媒體發佈的信息，涉及網絡暴力、未成年人私隱等相關話題，破壞網絡生態秩序的問題，國家網信辦指導廣東省網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對UC平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

網信部門依法查處微博、快手平台破壞網絡生態案件。（CFP）

9月20日下午，「網信中國」微信公布兩起查處案件：近日，針對微博平台未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單主榜高位呈現大量炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態的問題，國家網信辦指導北京市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對微博平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。