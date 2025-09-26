台政評家九三閱兵感想：美國重啟霸權主義　中國成維護正義老大哥

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。



「銘記歷史、緬懷先烈、珍視和平、開創未來」這十六個字，精準詮釋了此次國家紀念活動的宏大宗旨與深遠意義。莊嚴的閲兵式，承載着14億多中國人民的集體意志，也匯聚了世界上所有愛好和平的人們的共同期許。在這場盛會上，來自台灣地區的同胞代表坐在觀禮台前，近距離感受着這場舉世矚目的盛會。

觀察者網在閲兵後第一時間連線了著名台灣統派工作者、時政評論員王炳忠先生，請他講述現場的震撼場景，暢想未來祖國發展與兩岸統一。

觀察者網：

炳忠老師您好，先請您介紹一下您在閲兵現場的見聞與感受吧？

王炳忠：現場的感受應該用兩個「熱」來形容。第一個「熱」，當然是指天氣的炎熱。大家都在烈日下暴曬，我用手機拍照、錄像時，設備好幾次跳出「温度過高」的警示，只能停幾秒鐘，甚至要等上一兩分鐘才能繼續拍攝。這就是外在的「熱」。

第二個「熱」，當然是內心的「熱」，在現場我感受到了內心由衷的熱情澎湃和激動。這是我人生第二次參加九三閲兵。第一次參加祖國大陸舉辦的紀念抗戰勝利的九三閲兵式，是在十年前的2015年。那時我還是一個28歲的小夥子，尚不及而立之年；如今我已38歲，年近不惑。

王炳忠先生在天安門廣場右側的觀禮台。（觀察者網）

按圖放大瀏覽：

+ 26

能再次參加九三閲兵，我的內心自然是十分激動且無比榮幸，真的有種此生足矣的感覺。這段經歷將是我一輩子都難以忘記的、極其深刻的記憶。同時也難免感嘆：十年過去，許多人和事已然發生變化。當年與我一同參加九三閲兵的統派先進、前輩與戰友，有好幾位已經離世。

記得當年我曾陪伴過一位來自台灣、曾與大陸交戰、在大陸被俘的「黑蝙蝠中隊」老兵，張立義先生。十年前，他已年逾九十，完全拋卻歷史恩怨，參加九三閲兵。所以對我而言，九三閲兵本就具有超越黨派、超越國共、超越兩岸的政治意義。畢竟當年的抗戰就是地不分南北、人不分老幼的全民族抗戰。

如今張先生已辭世，更添幾分唏噓。我始終相信，雖然經歷過抗戰的一代人會逐漸離開我們，但那份抗戰精神，將永遠流傳。

觀察者網：

這是您第二次參與抗戰勝利紀念日閲兵，相比十年前，您覺得發生了哪些變化？

王炳忠：我覺得，在十年前大陸首次為紀念抗戰勝利舉辦閲兵時，重點更關注對歷史的論述。十年前，我們會通過現場大屏幕和講解不斷回顧從1931年「九一八」事變、東北抗聯到國共合作抗日的歷史。現場也不停地強調不同黨派、不同團體、不同階層在不同地域共同參與了這場民族抗戰的歷史。

而今年閲兵，「過去」的篇幅相對少了一些，更多聚焦「未來」。這是因為抗戰歷史大家已十分熟悉，大陸平日裏也做了大量介紹。所以在這樣一場有眾多國際政要觀禮的大會上，更重要的是向世界宣告中國的立場。

我們都知道過去十年風雲激盪，國際格局發生了翻天覆地的變化，美國再度挑起貿易戰、關稅戰、科技戰，那種孤立主義與霸權主義的氣焰又回來了。因此，這次紀念大會把重點更多放在向全人類宣告：

這是一個我們到底要選擇和平還是戰爭的重要關頭；這是一個我們到底要選擇對話還是對抗的重要關頭；這是一個我們到底要選擇如何面對當前變化的重要關頭。所以，我們是要合作還是真的要走回過去的老路？在21世紀是不是會發生第三次世界大戰？

因此，我覺得這次的閲兵更多是在強調人類命運共同體的重要性。

有人炒作這次閲兵是「秀肌肉」，但「秀肌肉」並不代表熱愛戰爭，而是在表明我們具備充分武備與實力，使他人不能欺負我們。

按圖放大瀏覽：

+ 48

八十年前，中華民族一度瀕臨亡國滅種，被迫發出最後的吼聲，最終先烈們以犧牲為代價換來了勝利。如今我們當然不可能再回到那種境地，現在也沒有人敢再欺負我們。我們還要展現團結並扶助其他弱小民族的能力。

當前，許多人飽受美國重啟孤立主義、霸權主義之苦，遭受近乎強盜式的掠奪，這就是一種另類的戰爭。中國此刻扮演的角色是維護正義的老大哥，天安門城樓上的標語「世界人民大團結萬歲」，這不是過時口號，在當下反而更有意義、更為耀眼。

現在中國就是在帶頭團結一切熱愛和平、不願被霸權欺凌的力量。所以我們在現場也看到了人民在高呼那「三個萬歲」：

人民萬歲

正義萬歲

和平萬歲



觀察者網：

這次我們看到，閲兵式上展出了眾多國產現役武器裝備，包括打擊範圍覆蓋全球的東風-5C、讓軍迷變軍盲的東風-61。讓你印象最深的武器是什麼？

王炳忠：都被你講到了。我這次近距離目睹了東風-5C從長安街天安門前駛過。我們當時就在天安門的右側，非常靠近東風-5C洲際彈道導彈。當解說介紹其打擊範圍可涵蓋全球時，我們感覺非常震撼。另外還有首次亮相的東風-61、潛射洲際導彈巨浪-3，以及為人熟知的陸基洲際導彈東風-31等等。

解說員當時特別強調，這一方隊彰示的是「陸、海、空三位一體」的核威懾力量。所以當大家聽到解說提到射程「全球覆蓋」時，第一反應就是：

東風快遞，全球送達。

周遭此起彼伏地響起歡呼與驚歎聲，我也特地將這一幕錄下。

+ 57

此次亮相的武器既有新面孔，也有我們原本熟悉的老兵器，但它所傳遞的訊息非常明確：今天中國的打擊能力覆蓋全球，外部勢力就不要再想着用各種方式對祖國大陸施壓。由於我是自台灣而來，我會對這一點更加敏感。

當然，不僅是台灣同胞對台灣問題有感。「台灣牌」也是中美之間最核心、最敏感的問題。美國動輒將「台灣牌」拿出來玩弄，用來壓榨、勒索祖國大陸。現在美國人看到這個陣勢，知道大陸軍力全球都能覆蓋之後，還會為了一個離其本土如此遙遠的台灣，去冒與解放軍直接交戰的風險嗎？

我認為過去美國就在儘量避免走到那一步，現在看到解放軍今日擺出的陣勢，我覺得他們心裏更該有數。應該說今天台灣內的民進黨當局也勢必瑟瑟發抖。

我們常講「狐假虎威」，倘若背後的「老虎」都成了「紙老虎」，不敢為了台灣動真格，那麼借勢張揚的「狐狸」還能逞幾分威風？我覺得他們看到這個陣勢，心裏自會有數。

觀察者網：

這次閲兵邀請了國民黨抗戰老兵以及包括您在內的台灣同胞來現場觀禮，我們也看到洪秀柱在天安門城樓上觀禮。您認為從國共合作抗日的歷史敘述和推動兩岸統一的角度看，邀請國民黨抗戰老兵以及台胞觀禮有哪些用意？另外，請問此次閲兵座位如何安排？是不是所有台胞都坐在一起呢？

王炳忠：確實，坐在一起的基本都是彼此熟悉、在島內長期反「獨」促統的一批台灣朋友、統派同志。在周遭還能看到香港同胞、海外僑胞。我在現場也遇到幾位海外僑胞，他們說常在央視四套看到我的節目，所以特地上前打招呼、問好。大致來說，港澳台與海外來賓都被安排在同一塊區域。

談到「國共合作抗日」的歷史敘事方面，島內藍營一些前輩承認抗戰，也批判民進黨不紀念抗戰，但他們有一關過不去：他們認為抗戰是「國軍」打的，所以中國共產黨無資格紀念。

首先我們要強調，當年的「國軍」並非只有國民黨的軍隊。我們都知道在抗戰期間，八路軍、新四軍皆納入國軍編制。因此，當時的「國軍」本就涵蓋各黨派、各階層。許多原屬國民黨左派或中共人士，曾被蔣介石迫害或囚禁。

例如台籍的李友邦將軍就屬於國民黨左派。當時他因主張國共抗日而被蔣以「勾結叛亂組織」為由下獄，直到全民族抗戰爆發才被釋放。因此，當時的「國軍」絕非狹隘的國民黨軍。

【延伸閲讀】中國閲兵｜登上天安門城樓後 習近平這個動作令無數中國人動容（點圖放大瀏覽）：

+ 7

大陸一直承認國民黨在抗日戰爭正面戰場中發揮的重要作用。同時，也不能否認中共在抗日戰爭中領導了部分武裝力量，比如「九一八」事變後，國民黨一直不主張抗日、主張「先安內後攘外」。而當時東北抗聯與共產黨之間存在組織聯繫。此後，中共在敵佔區不斷發展武裝，保存抗日力量、拖住日軍推進，這些都是歷史事實。

閲兵現場（觀察者網）

眼下島內民進黨把「認賊作父」演到極致，跟着日本把抗戰敘事偷換成「終戰」，甚至把自己說成是「戰敗的一方」。明明九三是抗日戰爭勝利紀念日，硬要操作成「抗中」。抗戰本來就是全體中國人的共同記憶、共同勝利，在這種時候，有民族大義的人就不該還困在「國」「共」的黨派之爭裏。

民進黨當局不斷去抹黑、妖魔化九三紀念日。但問題是賴清德他本人現在完全處於人格分裂的狀態種，他一邊通過陸委會擺出要與中國共產黨爭「抗戰正統」的姿態，另一邊卻根本不承認「抗戰」，跟着日本講「終戰」。自己都不承認抗戰，還評判他人應如何紀念？這不是很荒謬嗎？

歷史上中國是受害者，也是戰勝者。賴清德如今竟能把「抗日」講成「抗中」，把中國描繪成侵略者。拜託，民進黨如今極力逢迎的日本才是不折不扣的侵略者，他們不僅在大陸大肆殺戮，殖民台灣50年間還屠殺了60萬台灣同胞，這些怎麼一句不提？

觀察者網：

今年大陸隆重紀念抗戰勝利80周年，而台灣民進黨當局依舊在歪曲歷史的錯誤道路上越走越遠，甚至對來參加閲兵觀禮活動的台胞進行抹黑打壓。您是否受到這樣的壓力？怎麼看待民進黨當局的這些舉動？我們都知道您之前因為推進兩岸統一，被民進黨當局限制來大陸幾年，此次來大陸是否受到了類似打壓呢？

王炳忠：的確，我在2015年參加九三閲兵，後來2019年新中國成立70周年閲兵時，我就因被限制出境而未能到場。我覺得洪秀柱那句話講得很好，「怕就不要來，來了就要正面應對」。

能來，本身就是一種態度！

王炳忠先生在閲兵儀式現場。（觀察者網）

我們看到今天在台灣幾乎聽不見抗戰的聲音，台當局也不紀念；而同時祖國大陸代表中華民族的整體利益，在國際舞台為中華民族爭發展權。作為中國人，作為一個期盼中華民族強盛的人，自然樂見其成並全力擁護，又怎會有反對的道理呢？

今天祖國大陸舉行抗戰勝利紀念典禮，我覺得非常好。而且今天現場展示的武器裝備，更令我們信心倍增、倍感自豪。讓我們有底氣也有能力去團結更多弱小民族，凝聚一切珍愛和平、反對霸權的國家與人民。

在過去八十年間，中國從一度幾近亡國，到今日昂首於世界舞台，我相信所有只要有一點對中華民族有認同感的人，即便短時被民進黨扭曲、誤導或欺騙，也終會逐漸看清真相。作為嘉賓，我置身現場，當真正感受到大國氣象時，許多心中的小矛盾與心結也在剎那間釋懷。

像我們這種三十來歲的青壯一代，未來還有幾十年的時光。我相信到本世紀中葉、當鴉片戰爭滿200年之際，肯定能見證中華民族走上全面復興的康莊大道。而民進黨，不過是歷史長河中小得不能再小的滄海一粟。

當然，這並不意味着我只講「大局」而忽視眼下島內的種種作亂。我現在依然在台灣生活，持續與民進黨對抗和奮戰。我來自台灣，也還會回到台灣。我行得光明磊落，堂堂正正；我也不遮不掩、不會迴避；也不會故意低調，刻意不讓人知道。因為我覺得我做的是非常正當的事，就該開大門、走大路。

王炳忠先生在閲兵現場。（觀察者網）

而且更應讓更多台灣民眾明白的是，大陸紀念抗戰勝利、展現出的陣勢已成全球焦點。閲兵已經是一件國際大事，早已不是大陸「自家」的事。若大家仍在島內當井底之蛙、自我麻醉，打一針麻醉劑還能裝睡，但又能裝多久？我要打上一個很大的問號。

觀察者網：

和民進黨當局立場相似，日本今年對二戰歷史的態度也非常扭曲，不僅阻撓一些國家來中國參加慶典活動，還被爆出花費560億日元用於輿論戰，塑造自己是二戰受害者的形象。您在台灣應該也感受到了這種氛圍。80年過去了，為什麼日本還是不能正視歷史、反思歷史？這將給未來的世界和平帶來哪些威脅？

王炳忠：這當然是一個巨大的隱憂，也很令人惋惜。我們看到日本現任首相石破茂曾一度表示，在二戰結束80年之際，應該要拿出應有的態度來懺悔、反思。但是最後在國內新興右翼勢力的威逼與綁架下，他說話變得吞吞吐吐，不敢正視歷史，更不敢向全世界明確道歉。

日本現在在面對中國人民在抗日戰爭中死傷超過3500萬人的歷史，以及很多具體歷史問題時，表現尤其錯誤。比如日本在面對包括台灣受害者在內的「慰安婦」問題時，她們按照聯合國定義是「日軍性奴隸」；再如面對731部隊在東北以中國人作試驗材料的暴行歷史時，至今日本仍不願面對、不肯承認這些問題。

直至今日，仍能聽見日本國內散布「那些都是中國人編造」的謬論，他們甚至還把南京大屠殺都說成「存有爭議」「真假未明」，到今天還在那裏瞎扯淡。這種行為與我們批評的某些島內勢力如出一轍：裝睡、自欺欺人。現在日本又砸錢阻撓各界參與中國的抗戰紀念活動，彷彿這樣就能掩蓋曾經犯下的罪行。

閲兵現場（觀察者網）

我認為有時候你越是這麼做，越是大肆粉飾，越顯心虛；越花大錢去遮掩美化，越說明有見不得人的往事。

我覺得日本現在所謂的一些「新右翼」勢力的行為其實更諷刺。他們打着「日本優先」的旗號，學特朗普的口吻宣稱要為日本人的利益而戰。我覺得，為自己人民利益而戰這個沒錯，但他們為何又心甘情願做美國的附庸？為何甘願讓日本為美國所利用？為何任由美軍在日本持續擴建基地、擴張權力，傷害日本民眾的切身利益？怎麼每每到這類關頭，這些右翼卻全都配合得那麼勤快呢？

這些「新右翼」只是幻想緊跟美國、狐假虎威罷了。他們不過是因為美國把中國當作主要目標，認為日本便可以藉機推動所謂「國家正常化」，讓自衛隊突破和平憲法的約束，這樣他們就可以繼續打那套軍國主義復辟的算盤。

在這裏，我只想奉勸那些「新右翼」一句：

別到頭來被美國賣了還替人數錢。

到時候自己觸碰紅線，而美國逃之夭夭，日本豈不是又要再度品嚐戰敗的滋味？所以日本右翼們也該好好覺醒了。若真為了「日本人的尊嚴」，就更應當回到和平發展的道路，推動中日關係改善，而不是替美國的鷹派搖旗吶喊，去幹軍國主義回潮的勾當。

觀察者網：

參加完閲兵觀禮，您最想對台灣同胞說些什麼？對兩岸未來有哪些期待？

王炳忠：剛剛我們已經提到了，其實台灣民進黨當局在看到今天解放軍擺出的陣勢後，心裏已經明白這是一股台灣不可能與之對抗的力量。但他們明明明白這件事，卻還要騙大家，無非就是為了選舉與權力的延續。也就為了這些，他們還要在那裏鬼扯什麼「防衛韌性」，宣稱「台灣可以小博大」，然後再拿「美國會如何支持台灣」來給台灣人灌迷魂湯。

所以我想讓台灣朋友們認清的第一點是：這些行為不過是螳臂當車、不自量力，事不可行。兩岸實力懸殊，台灣民眾犯不着因搞不清狀況而被政客騙去當拖延戰爭的炮灰。

閲兵現場（觀察者網）

再者，我覺得我們要進一步思考，除了要列出的那些不可行的東西之外，我們還要看清楚：

台灣人民不需要『台獨』。

我們都是中國人，是一家人。因為我們都是一家人，所以「台獨」這個問題本不應存在，何必為了一件本就做不到、也不需要的事折騰？

我們應該進一步認識到，當民進黨鼓吹「大陸秀肌肉，所以大陸是台灣的威脅」時，我們應當從根上破題：

既然本就同屬中國人，何來『威脅』？

因為我們本來就支持統一，所以當兩岸能夠復歸於一統，那就是我們的勝利，何來誰向誰投降之說？何來誰被誰打趴下之說？這是我們共同的勝利，我們本來就希望一家人能夠儘快團圓啊！

這大半年來，台灣人應該已感受到美國在不斷剝削、壓榨台灣。美國要把台灣當檸檬榨乾，這時我們不僅要認清祖國大陸不是台灣的威脅，更要認識到祖國大陸是台灣的靠山！

【相關圖輯】中國閲兵｜大量「Copy & Paste」圖片瘋傳 整齊如複製人大軍列陣（點圖放大瀏覽）：