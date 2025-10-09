27歲孝順女住養老院「照顧奶奶」　院長：探索青老年人共住模式

年輕人住養老院是什麼體驗？10月1日，浙江一位網民在社交平台發帖，分享自己和奶奶共同入住養老院的生活，引發眾多關注。據她透露，自己在養老院的住宿費用為每月1500元（人民幣，下同）。該養老院同時還有其他年輕人準備入住，據院長稱，他們希望探索老年人和年輕人的共同入住模式。



該網民於10月6日發布的帖文，解釋自己的入住原因，主要是為了更方便地照顧奶奶。她提到，奶奶目前具備自理能力，每月的住宿費用為2600元。之所以能以相對優惠的價格入住，一方面是因為這家養老院剛開業不久，目前空房數量較多；另一方面則是因為奶奶本身已是這里的住戶，基於這一特殊情況，院方給予了價格上的讓步。

2024年11月，《香港01》曾實探位於浙江湖州的「青年養老院」。

27歲女生入住養老院。

據報道，此前她接到奶奶的電話，奶奶主動詢問她是否願意一起入住養老院，這里不僅環境條件好，距離她工作的單位也很近，綜合考量後，她便決定搬來。如今，她住在奶奶隔壁房間，這樣的居住安排既能讓她隨時照料奶奶，又能擁有獨立的個人空間。

此外，她表示，養老院提供的營養餐也讓她吃得安心；不過，養老院十分規律的作息可能會讓年輕人有些不方便，「這里晚上八點大門就會關閉，晚歸需要打電話請保安開門。」

該網民入住的是浙江樂清市頤心養老院，該院院長介紹養老院共六層，他們將其中一層開放給年輕人入住。目前一位老人的月均入住費用約為3000元，院方確實是因為上述網民的奶奶入住，才給予了她優惠價。後來，帖子意外走紅，許多諮詢者都提出希望以1500元的價格入住，他們便索性將年輕人的月均入住定價統一設為1500元。

該院長表示，他們是首次嘗試開辦養老院，對於老年人和年輕人共同入住的模式，她仍在探索。目前，有兩位準備考研究生的年輕女孩聯繫了養老院，已經交錢準備入住。若有工作穩定、素質較高的年輕人有意向，都可以考慮入住，除了每月1500元的租金外，水電費用需自理，每月大致在200元左右。