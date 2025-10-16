中國軍艦近日南海實戰化訓練　模擬擊沉敵艦

中菲南海爭議再度升溫之際，央視周三（15日）報道，中國軍艦近日在南海進行實戰化訓練，包括模擬擊沉敵艦。另外，針對美方日前譴責中方在南海用水炮射向菲律賓船隻，外交部發言人林劍周三批評，美方罔顧事實，惡意抹黑指責中方正當合法維權行動。



圖為2025年10月15日，央視報道中國軍艦近日在南海進行實戰化訓練。（央視圖片）

央視周三報道，南海局勢海軍廣安艦、阿壩艦組成艦艇編隊，近日在南海某海域開展多課目實戰化訓練。編隊模擬途中遭遇敵情，各艦立即拉響戰鬥警報，官兵奔赴各戰位做好戰鬥準備，艦艇高速機動佔領射擊陣位。

阿壩艦鎖定目標後果斷開火，炮彈沖膛而出勁射敵艦，各艦陸續開火，頃刻間海天之間炮聲隆隆，最終目標被成功消滅。演習也模擬中彈起火、破損進水等險情，以及遇上空中敵情，各艦藉發射干擾彈實施對空抗擊。

外交部斥菲律賓侵權挑釁 美國罔顧事實

另外，中國外交部發言人林劍周三主持例行記者會時，有記者問及美國13日譴責中方在南海用水炮攻擊，並撞擊菲律賓船隻。林劍回應稱，各種事實和證據都表明，菲律賓侵權挑釁在先，是製造海上危險的肇事者、破壞地區穩定的責任方。美方罔顧事實，還妄圖以《美菲共同防御條約》相威脅，再次暴露美方蓄意挑動對抗、攪亂南海的不良居心，再次表明美方才是破壞地區穩定的最大風險源。

林劍強調，中方堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅持由直接當事國通過談判協商和平解決涉海爭議，任何威脅挑釁都是枉費心機，不可能得逞。