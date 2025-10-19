楊振寧逝世｜夫人翁帆分享楊振寧生前小詩　稱其離開時一定很欣慰

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。



楊振寧夫人翁帆在《光明日報》撰稿，分享楊振寧生前所作一首小詩並表示，他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。



楊振寧曾說，「這個婚姻把自己的生命，在某一種方式上做了延長。」(中大圖片)

楊振寧當年以82歲高齡，迎娶28歲的翁帆，在內地引起熱議。（微博＠翁帆）

翁帆文章稱，楊先生離開的時候一定很欣慰。他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。

翁帆表示：「楊先生在他快滿九十歲的時候寫下這樣一首詩，我把它翻譯成中文如下。」

On Reaching Age Ninety

九十抒懷

Mine has been

我的一生是

A promising life,fully fulfilled,

沐光而行的一生，

如斯如願；

A dedicated life,with purpose and principle,

理想奉獻的一生，

不屈不折；

A happy life,with no remorse or resentment,

幸福圓滿的一生，

無怨無悔。

And a long life……

福壽綿長……

Traversed in deep gratitude.

深深地感恩。

翁帆最後稱：「是的，他的一生，是有理想，有奮鬥，有責任，有擔當，有幸福，有感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸！就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對着我們微笑。我們永遠可以從他那裏找到自強不息、厚德載物的力量。」

楊振寧曾形容翁帆為：「上帝恩賜的最後禮物。」（微博＠翁帆）

翁帆土生土長潮州人 95年汕頭大學結緣

翁帆是土生土長的潮州人，在潮州名校金山中學畢業，據報她學業成績名列前茅，英文科表現最好，並升讀汕頭大學，有校友形容她每年都是考第一，更是汕大模特兒隊成員，被譽為校內的才女。

大學畢業後，曾有過一段婚姻，但數年後離婚，之後她重返校園，在廣東外語外貿大學翻譯系修讀碩士。有報道曾指，其前夫是一間港資公司職員。

翁帆與楊振寧在杜致禮過世後開始相熟，逐漸譜出黃昏之戀，最終喜結連理。楊振寧曾形容翁帆為：「上帝恩賜的最後禮物，給我的老靈魂，一個重回青春的歡喜。」