免費打邊爐再誘投資｢養牛項目｣　內地600名長者墮騙案失4200萬

央視《今日說法》欄目近日披露，2023年，一家詐騙公司以「免費火鍋」為誘餌，騙走600多名老人共4200萬元（人民幣，下同）。



2023年5月，浙江杭州的祝阿姨準備去家附近的火鍋店吃午飯，沒想到火鍋店居然毫無徵兆地關掉了，一大批長者着了急。原來，火鍋店對他們是免費的，而且這些老年人還投資了一個跟這家店有關的項目。

據杭州警方介紹，這家免費火鍋店只接待老年人，吃完火鍋，「小管家」就勸老人投資「內蒙古養牛項目」，1萬元即可認養1頭牛，每月收利息，一年後歸還本金。

祝阿姨如願到了內蒙古「考察」基地。

「小管家」說投資穩賺不賠，年收益高達50%。於是祝阿姨先投了3萬元，利息每月2000元。拿了2個月的利息後，她又追加8萬元，因為投10萬便可到牧場考察。

在內蒙古的草原上，祝阿姨看到成群的牛，還進到牛棚裏給自己認養的牛餵草，讓她對項目深信不疑。然而第3個月月末，祝阿姨聽說火鍋店關門了，公司也出事了。

警方查明，在案發前的6個月，詐騙公司已經向600多名老年人實施了非法集資，涉案金額約4200萬元。半年來，一夥人用「高息+免費+旅遊」行騙，所謂「內蒙古基地」牛群都是擺拍，17名嫌疑人最終被捕。

警方追繳了非法所得，一些老人拿回近九成的「投資」，主犯王某因犯集資詐騙罪，被判刑7年半，並處罰金50萬元。