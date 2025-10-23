空中巴士擴產能　第2條A320總裝線天津啟用　助實現月產75架目標

空中巴士（Airbus；空中客車）天津總裝廠第二條A320系列飛機總裝線10月22日正式啟用。目前總裝首架飛機的準備工作正在進行之中，全新設施預計將於2026年初全面投入運營。



《央視新聞》報道，這條先進的生產線採用了空中巴士最新的科技與工藝，將以公司在全球範圍內的最高標準生產飛機。此外，全新設施還利用了可再生電力、中水和地熱能，以支持可持續發展路線圖，減少環境足跡。

空中巴士天津總裝廠第二條A320系列飛機總裝線啟用。（央視新聞）

隨着新生產線的加入，空中巴士預計在中國的產能將實現翻番，並在全球範圍內建成由10條總裝線組成的生產網絡，其中4條位於德國漢堡、2條位於法國圖盧茲、2條位於美國莫比爾、2條位於中國天津。

空中巴士首席執行官傅里表示，天津的第二條生產線加入空中巴士的全球生產體系，能為空中巴士提供必要的靈活性和產能，有助於企業實現2027年月產75架A320系列飛機的目標。

空中巴士天津總裝廠第二條A320系列飛機總裝線啟用。（央視新聞）

空中巴士天津總裝線於2008年投入運營，是空中巴士在歐洲以外的首條民用飛機生產線。截至目前，這座設施已經總裝並交付780餘架A320系列飛機，成為中歐合作的成功典範。