「中國民間對日索賠第一人」童增逝世　終年69歲

中國民間對日索賠運動的發起人、被譽為「中國民間對日索賠第一人」的童增，因病於10月23日逝世，享年69歲。童增生前長期致力推動民間對日索賠，提出「中國民間受害者有向日本政府和企業索賠的權利」，為中國民間對日索賠運動奠定法理基礎，其堅持數十年的維權行動被視為中國民間記憶與歷史正義的重要象徵。



10月25日，童增工作室發布訃告：中祥投資有限公司董事長、中國老齡科研中心原副研究員、中國宋慶齡基金會原理事、中國民間保釣聯合會會長、中國民間對日索賠聯合會會長、「中國民間對日索賠第一人」童增，因病醫治無效，於2025年10月23日12時在北京逝世，享年69歲。

童增推動「民間索賠」三十餘年。（網絡資源圖）

童增1956年6月3日出生於重慶，1982年畢業於四川大學經濟系，後獲北京大學法學碩士學位。他曾擔任中國民間對日索賠聯合會會長、中國民間保釣聯合會會長、中國宋慶齡基金會理事等職務。

1990年，童增發表《中國要求日本受害賠償刻不容緩》，首次區分「戰爭賠償」與「民間賠償」概念，開創性地提出「中國民間受害者有向日本政府和企業進行索賠的權利」，奠定了中國民間對日索賠的法理基礎。

他發起「中國民間對日索賠」運動，持續不斷地致力於揭露侵華日軍戰爭罪行，幫助中國民間受害者及其家人向日本政府和日本加害企業索賠，維護其合法權益，被人們稱為「中國民間對日索賠第一人」。