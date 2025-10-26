台灣光復80周年　國民黨前中央委員：我是台灣人，也是中國人

10月25日中午，中共中央台辦、國務院台辦在釣魚台國賓館舉辦設立台灣光復紀念日招待會，參加25日上午紀念台灣光復80周年大會的台灣各界嘉賓、大陸有關方面代表人士出席。



台灣大學哲學系教授苑舉正、國民黨前中央委員、台企聯常務理事徐正文等台灣同胞出席招待會。徐正文在接受深圳衛視採訪時直言，「我是台灣人，我也是中國」。



國民黨前中央委員、台企聯常務理事徐正文兩次強調「我是台灣人，我也是中國人」。他指出，今年的抗戰勝利80周年紀念日與台灣光復80周年紀念日同為兩岸人民共同的歷史記憶點，台灣民眾應該都銘記這個特殊的日子。

徐正文表示，在今天這個特別有意義的日子之內，他相信未來兩岸同胞會攜手完成民族覆興的偉大使命，「我相信這是中華民族的共同心願」。

台灣大學哲學系教授苑舉正指出，他注意到官方起名為「紀念台灣光復80周年」，用詞為紀念而不是慶祝，因為這是在紀念一段不容扭曲的歷史，「這是非常重要的事情」。

「希望台灣能夠早點回到祖國懷抱，台灣同胞一起為中華民族共同奮鬥。」全國台灣同胞投資企業聯誼會會長丁鯤華表示，所有台灣人都應該知道台灣光復是台灣完全脫離殖民地的特殊日子。