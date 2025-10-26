台灣光復80周年｜王滬寧與王毅等高層出席　會後與邱毅互動成焦點

10月25日上午，大陸在北京舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，全國政協主席王滬寧發表講話，強調堅持「和平統一、一國兩制」方針，並提出和平統一後，台灣將有「七個更好」。會後，王滬寧主動向台下的台胞代表、前立委邱毅揮手致意，邀其上台寒暄。



邱毅隨後接受《中國日報網》採訪時表示：「民進黨不願意紀念台灣光復節，不願意尊重台灣光復的歷史事實，那大陸當然就要扛起這個歷史的重任。」



10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議表決通過關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。10月25日上午，北京人民大會堂三樓小禮堂舉行「紀念台灣光復八十周年大會」，這裏曾在2019年舉辦《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會。

本次大會由中共中央統戰部部長李幹傑主持，會議安排四位「兩岸同胞代表」發言，隨後由王滬寧發表主題講話。

紀念台灣光復80周年大會在京召開。（視覺中國）

王滬寧在致詞中表示，抗戰勝利、台灣光復是全民族的偉大勝利，是中國人民和中華民族共同的偉大榮光。設立「台灣光復紀念日」，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。

王滬寧強調「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下空間。他指出，「和平統一」後，台灣將有強大祖國作為後盾，在經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉及精神文化生活等七個方面「會更好」。

出席大會的陸方官員包括王滬寧、中共中央外辦主任王毅、中央軍委副主席張又俠、全國人大副委員長李鴻忠、國務院副總理劉國中、統戰部長李幹傑、國台辦主任宋濤及海協會長張志軍等。

據台灣聯合新聞網報道，台灣方面出席大會的有統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣、勞動黨主席吳榮元、前立委邱毅、國民黨前中央委員徐正文、台灣大學教授苑舉正、大陸全國台企聯會長李政宏等人與會。

據報道，會後在主席台上的王滬寧、王毅、張又俠等中共高層官員從面向主席台左側退場，台下嘉賓亦依序離場，部份人前往釣魚台國賓館出席隨後舉行的「台灣光復紀念日」招待會。

值得注意的是，退場過程中，王滬寧主動向座位區的邱毅揮手示意，邱毅確認後上台寒暄。雙方進行約三分鐘簡短交談，王毅、李幹傑、張又俠、劉國中等多名官員亦加入握手致意的行列。針對「聊了什麼」，邱毅低調回應：「沒有沒有，是他們找。」他表示雙方是老朋友，許久未見，並透露自己明天將結束此次北京行程。

據悉，本次活動共邀請約百名台灣代表出席，除政治人物外，亦有學者與企業界人士。現場氣氛熱絡，不少兩岸代表趁機敘舊、寒暄，新任中共統戰部副部長沈瑩也成為台方嘉賓打招呼認識的對象。現場面向主席台右側座位區亦有多名解放軍陸軍代表穿著軍裝出席，全場坐姿整齊，引起關注。

