台灣光復紀念日　吉林一號公開多張台灣高清衛星圖

2025年10月24日，中國全國人大常委會表決通過，將每年的10月25日正式定為「台灣光復紀念日」。

10月25日，「吉林一號」衛星發布多張台灣高清衛星影像。



日月潭

太空俯瞰日月潭，「日輪」與「月鉤」形態清晰可見，湖面如翡翠鑲嵌在群山之間，周邊村落零星分布，盡顯台灣標誌性自然景觀的靜謐與壯闊。

「吉林一號」衛星發布多張台灣高清衛星影像。日月潭畫面。（吉林一號）

阿里山

阿里山成片的綠色林海，山林起伏的輪廓層次分明，這片享譽兩岸的森林秘境，透露出濃郁的生態氣息。

「吉林一號」衛星發布多張台灣高清衛星影像。阿里山畫面。（吉林一號）

台北市

台北市的城市脈絡清晰鋪展，淡水河如銀帶穿城而過，道路交織成網，將現代都市的活力與自然肌理無縫融合，與大陸一線城市的繁華風貌一脈相承。

台北港

營運碼頭沿填海陸地依次排開，集裝箱與交通線構成繁忙的物流圖景，這座台灣的重要商港與大陸福州港隔海相望，成為兩岸航運網絡的重要節點。

「吉林一號」衛星發布多張台灣高清衛星影像。台北港畫面。（吉林一號）

新竹科學園區

作為台灣半導體產業核心，其現代化園區風貌與大陸科創園區遙相呼應，見證兩岸科技發展的同頻脈動。

「吉林一號」衛星發布多張台灣高清衛星影像。新竹科學園區畫面。（吉林一號）

鵝鑾鼻半島

鵝鑾鼻半島如「鼻尖」般探入南海，三面臨海的輪廓格外鮮明，標誌性的白色燈塔矗立在半島頂端，與周邊嶙峋的珊瑚礁地貌形成對比，太平洋與巴士海峽在此交匯的壯闊景致，成為中國南疆海岸的獨特印記。