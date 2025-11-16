少林寺原住持釋永信涉挪用資金等案被捕

據央視新聞報道，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。



釋永信。（資料圖片）

今年7月，少林寺管理處發布情況通報，指少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關系並育有私生子，接受多部門聯合調查。中國佛教協會亦對釋永信的戒牒予以註銷，稱其所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象。

此前有傳言稱，釋永信被查直接導火索為其在春節期間2月1日，釋永信以「文化交流」名義帶領僧侶代表團，前往天主教梵蒂岡，並與當時的教宗方濟各（Pope Francis）見面，或踩中國家外交紅線。釋永信出國訪問歸來即被限制出境，接受主管部門談話。

釋永信率僧侶代表與教宗方濟各會面。（梵蒂岡新聞網）

河南省佛教協會在7月釋永信被查後發文表示，將持續推進「堅持中國化、同心正道行」教育活動，要求佛教教職人員「像愛護眼睛一樣守護戒律」，強化從嚴治教和監督機制，做到「一處犯戒，處處受限」，形成震懾效果。且協會指出，將教育引導僧眾牢固樹立「國大於教、國法大於教規、教民首先是公民」的正確認知，增強法治意識，全面落實《宗教事務條例》，推動佛教活動規範化、法治化。