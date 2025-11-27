赴日退票潮下年輕人堅持出行　直言「旅行不該被政治綁架」

2025年11月下旬，中國文化和旅遊部發布提醒，因日本「社會治安不靖」及「違法犯罪案件激增」，建議公民「近期暫勿前往日本」。消息一出，主流媒體密集報道中日關係緊張的新動向，社交媒體亦迅速出現「愛國就別去日本」的呼籲。緊接著，有數據顯示超過54萬赴日機票被取消。



《香港01》記者通過採訪多位計劃或已取消赴日行程的內地年輕人發現：他們對「安全風險」的理解各異，但退票潮未必等於意願降溫，許多人仍在悄悄訂票、轉機甚至加速行程。剛從日本看完演唱會回國的鄧先生透露，其返程航班「爆滿」，推測所謂退票潮中「相當一部分可能是航空公司基於市場預期主動削減運力」。此外，社交平台上湧現批評赴日遊客「缺乏大局觀」的聲音，但計劃出行者多表示，旅程關乎個人情懷與舒適體驗，並質疑「治安風險」背後的政治因素。



近日多名中國網民發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。（極目新聞）

54萬張赴日機票取消：航司砍班 旅客被動「退票」

中國赴日本機票出現大規模退訂潮，《央視新聞》報道，自11月15日官方提醒避免前往日本後，有超54萬張飛往日本的機票被取消 ，國內10多家國內航空公司相繼發佈針對涉及日本航線機票的退改方案。

截至24日上午10時，已有12條中日航線取消所有航班，包含名古屋、福岡、札幌、大阪等地。（航班管家DAST）

有部分評論將「退票潮」解讀為民眾「自覺響應國家號召」「理性避險」的體現。社交平台上，亦有聲音指責此前熱衷赴日消費的遊客「咎由自取」，認為在兩國關係緊張之際仍執意出行，是「缺乏大局觀」的表現。

在赴日旅遊等相關話題下，始終有人對赴日旅行感到不理解

但也有大量網民發帖反映，由於去程航班照常運行，返程機位卻被航空公司取消，導致「被迫退票」。

一位計劃12月初赴大阪的用戶在小紅書寫道：「去程12月3日沒問題，返程12月8日突然被航司取消，客服只說近期調整，重新訂同一航司根本沒票，其他日期價格翻倍。」類似經歷引發共鳴，評論區湧現上百條相似案例，有人乾脆放棄行程，也有人咬牙改購全日空（ANA）或經港澳中轉的機票，成本增加近一倍。另有網民因返程問題被迫調整或取消計劃，其中多數表示「不是不愛國，也不是不怕風險，只是實在太麻煩」。

網民在各大社交平台上傳自己的退票記錄，評論區不乏有人交流如何進行「全額退票」

自外交部發出提醒後，在內地社交平台小紅書上，關於「航班取消」的討論絡繹不絕

剛從日本回國的鄧先生在接受《香港01》記者採訪時表示，他回國所乘坐的是山東某航司的航班，該航班依舊呈現「爆滿」的狀態，「一些廉價航司確實出現大面積取消，尤其是客座率本就不高的班次。」他推測，所謂「50萬張退票」中，相當一部分可能是航空公司基於市場預期主動削減運力。

值得注意的是，在禁令出來之前，中國遊客赴日本的熱潮正在逐漸升溫。根據日本政府觀光局（JNTO）官方數據，2024年前三季度中國大陸赴日遊客約為524.8萬人次，全年遊客人次達 698.1萬，而2025年前三季度赴日遊客已增至約748.7萬人次，同比增長約42.7%。

2024、2025前三季度中國內地赴日旅客數對比（製圖：盧詩文）

「日系」情懷未冷卻 訪客提醒「赴日旅行要趁早」

在受訪者中，有人因宮崎駿動畫喜歡日本，也有人是喜愛購買動漫周邊的「穀子女孩」，還有人將日本視為放鬆生活的「舒適圈」，並不打算因提醒改變行程。

盧先生在接受採訪時直言，文旅部警示反而堅定了他出行的決心：「我怕未來機會更少，不如趁現在圓夢。」他的行程包括打卡《你的名字》、《東京喰種》、《鏈鋸人蕾潔篇》取景地，這場旅行，是他從少年時代就開始積攢的期待。

位於東京的須賀神社，是電影《你的名字》的現實取景地，吸引了不少影迷前來參觀（網絡圖片）

今年已在日本追了多場演唱會live的鄧先生則表示，獨特的演唱會氣氛是他不遠萬里前去的主要原因，「獨特的周邊和舞臺設計，充滿歸屬感的應援，以及最重要的，在場的無論是觀眾還是偶像，彼此都傾盡全力，沉浸於演唱會的感覺」。

Live現場（受訪者提供）

作為遊日「常客」，鄧先生觀察到，身邊不少朋友曾計劃赴日，卻因外部壓力取消行程：「有朋友是在體制內工作，因為工作關係，上級不想讓他去日本，或者怕同事的議論，也把票退了；另外確實有些人之前說要來，但後面因為家裏人覺得不安全反對，就退了票。」

旅客質疑赴日安全警示 稱治安問題只是藉口 實為外交施壓手段

文旅部提醒「社會治安不靖」的說法，成為年輕人討論的焦點。據《觀察者網》報道，日本法務省2024年12月20日發佈的報告顯示，2023年日本警方認定的刑事犯罪案件數量約為70.33萬件，較上年增加10.2萬件。

《日本華僑報》總主筆蔣豐也引用日本員警廳的數據指出，2024年全國警方掌握的刑事案件數量已達73.76萬宗，較2023年增加34328宗，連續3年呈上升趨勢。

此外，2025年以來，日本境內針對中國公民的違法犯罪案件有所增多。網路平台上不難搜到在日中國公民遭遇不公的經歷：有人在地鐵站無故被推搡，有人在便利店門口遭搶手袋，也有人深夜回家時被陌生人尾隨。多宗襲擊事件至今尚未偵破，疑犯依然在逃。

6月6日晚，一名37歲的中國男遊客在京都市下京區的街頭被一名男子用刀刺傷（産経ニュース）

但對於「社會治安不靖」的說法，多數受訪者表示難以認同。「日本真的比其他地方更危險嗎？」周小姐質疑，「如果純粹出於安全考慮，東南亞某些國家才更該被提醒。」她承認聽聞日本有極右團體活動，但認為「發達國家治安總體完善，沒必要因噎廢食。」

盧先生更指出，文旅部公告緊接在日本新任首相高市早苗涉台言論之後發布，「所謂『治安問題』只是託辭，實則是外交施壓手段。」對比韓國、蒙古等地針對中國遊客的暴力事件，他認為日本相對克制。

近日，日本外務省21日公佈了國內2023年至2025年10月辦案機構掌握的受害者為中國籍人士的殺人、搶劫、縱火案件數。殺人放火看起來是顯著減少，強盜也未明顯增加。（日本外務省）

此外，有人認為赴日旅遊令部分人猶豫的並非犯罪率，而是身份標籤帶來的風險。此前，有中國男子在東京淺草寺投冥幣抽籤，還高喊「日本的籤求不了中國人的幸福」。

淺草寺明文規定求籤就得支付100元日幣，但中國男子就硬要用冥鈔（微博＠出行每一天）

一直計劃要赴日旅遊的李先生表示，這種有關身份標籤的歧視往往源於個別遊客的不文明行為被放大，「前人砍樹，後人曝曬」，守規矩的人也在為惡行買單，「我不擔心被搶，但怕因為是中國人被歧視。」幾乎所有受訪者都表示，身邊去過日本的朋友「未遭遇明顯歧視」。安全顧慮更多來自網絡傳聞與家人擔憂，而非親身經驗。

赴日旅遊爭議不絕 依舊有人堅持出發

在內地一些社交平台或旅遊交流群組中，只要出現「去日本」的話題，往往難逃爭議。有人分享行程攻略，卻被冷嘲熱諷為「精日」「媚外」；有人只是在朋友圈分享旅遊照片，也會招來「不愛國」的指責。有網民無奈說，「去也不是，不去也不是」「連玩都玩得不開心了。」盧先生坦言：「現在的旅遊，更像是在雷區跳舞。」

面對記者「是否相信旅遊能超越政治紛爭」的提問，7位受訪者中6人給出否定答案。

正如寧小姐所說：「政治紛爭不該把普通人捲入其中。一次旅行要準備幾個月，帶著期待換來的，不應是政治因素造成的遺憾。」