取消本港師生團赴日交流活動　教育局：為確保參加者安全

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」後，中日關係漸趨緊張。香港保安局其後更新對日旅遊警示，教育局甄選的本港師生團亦退出下月在日舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」活動。教育局指，因近期中國公民在日本遭遇襲擊事件的趨勢增加，有關決定是為了確保參加者的安全。



「21世紀東亞青少年大交流計劃」由日本政府於2007年1月推出，香港至今已參加過13次。（教育局網頁截圖）

日本政府自2007年推出計劃 香港已參加13次

「21世紀東亞青少年大交流計劃」由日本政府於2007年1月推出，邀請東亞成員國，包括東南亞國家聯盟、澳洲、中國、印度、新西蘭及韓國的青年赴日交流，活動內容包括寄宿當地家庭、參與學校課堂及實地考察等；所需的開支，包括機票、當地交通、膳食及住宿費用會由日本政府負責。自2008年起，香港已參加13次，有關活動今年原定於下月7日至13日舉行。

今年9月，教育局曾向全港中學校長發通告，告知日本政府邀請香港再次參加計劃，並計劃派遣16名學生和兩名教師。每所中學可提名一名學生及一名教師參加，並將進行合適的面試。獲選者原定於近期內收到通知。

「21世紀東亞青少年大交流計劃」由日本政府於2007年1月推出，香港至今已參加過13次。（教育局網頁截圖）

教育局：中國公民在日受襲事件增 確保師生安全決定退出

不過，教育局近日退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」，師生代表團將不參加此次活動。教育局回覆查詢指，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生的安全，經審慎考慮後決定退出。

「21世紀東亞青少年大交流計劃」由日本政府於2007年1月推出，香港至今已參加過13次。（教育局網頁截圖）

日本高校訪港團取消 教局稱不評論 學校可自行調整活動

除了「21世紀東亞青少年大交流計劃」受到影響，據日媒報道，日本鳥取縣知事平井伸治於11月19日表示，該縣境港市一所高中與香港學校的交流活動也已被取消。

該活動原定於12月17日至21日舉行，由10名境港市立高中的學生與香港學生交流，香港學校在11月18日聯絡鳥取縣取消活動。此外，一項在中國推廣日本旅遊的活動亦因兩國關係緊張而押後舉行。

教育局昨日回覆稱不評論個別個案，學校進行對外交流活動時，可因應不同情況，自行對活動安排作出適當調整。