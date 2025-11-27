宏福苑五級火︱石門10公里賽、寶礦力跑步祭改期　後者賽道近災場

目前正值長跑賽季高峰期，今個周日（30日）原定有兩個大型賽事在新界東舉行，鑒於大埔宏福苑五級火災，「寶礦力水特跑步祭2025」及「石門10公里賽」分別宣布延期。較早前原定11月28日（周五）起一連三日的樂施毅行者活動，已率先宣布取消。



「寶礦力水特跑步祭2025」10公里賽道折返點（紅圈）鄰近宏福苑。（賽事官網截圖）

「寶礦力水特跑步祭2025」延期 10公里賽道鄰近宏福苑

大埔宏福苑五級火造成至少44人死亡及62人受傷，不少跑友關注，原定周日在香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）舉行的「寶礦力水特跑步祭2025」，當中的10公里個人賽的賽道大約半程位置的折返點，與周三發生五級火的宏福苑接近，社交媒體上不少跑者認為賽事應暫停或改期，「星期日寶礦力喺科學園跑。10K條路對到正宏福苑......點會仲有心情跑」、「其實好應該暫停賽事」。

寶礦力水特跑步祭原定全日舉行跑步比賽、運動體驗班、舞蹈及音樂表演等多項活動，當中跑步賽事分為3公里、5公里及10公里個人賽，及3公里障礙賽，跑步賽事全部在科學園內起步，唯獨10公里賽事賽道其中一段接近災場宏福苑。

「寶礦力水特跑步祭2025」宣布活動延期。

大會周四（27日）下午發出聲明指：「鑒於大埔發生的重大事故及安全考量，香港大塚製藥有限公司宣布延期舉行原定於2025年11月30日的「寶礦力水特跑步祭2025」，以便集中社會資源，優先處理救援及善後工作。對因此為各位帶來的不便，我們深感抱歉，並衷心感謝您的體諒與支持。 」

聲明續指，「我們現正積極與各有關單位協調，以確定補賽日期，請密切留意大會官方網站及社交媒體平台，我們將會盡快公布最新安排。 我們謹向所有傷者、罹難者、殉職消隊員及其家屬，以及受影響的市民致以最深切的慰問，並向所有在危難時挺身而出、無私奉獻的消防員、醫護人員及義工致敬，祝願救援行動順利，各人平安。」

石門10公里賽事宣布延期。

石門10公里賽亦宣布延期

原定11月30日上午舉行的年度長跑盛事「石門10公里賽」亦在周四下午宣布賽事延期。石門10公里賽由香港馬拉松推廣社主辦，為田總認可賽事，歷年均高手雲集，香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞今年亦有報名參賽。賽事由沙田石門起步，跑往馬鞍山公園，再沿路折返石門為終點。

贊助賽事的Pegasus Athletics Club在Instagram發文稱，「Pegasus Athletics Club對大埔火災造成的嚴重傷亡深感痛心，並向遇難者家屬及傷者致以最深切慰問。為讓政府及救援人員專注救災，本會決定延期原定11月30日舉行的「第十六屆Pegasus 石門10公里賽」，集中資源，全力投入救援工作。」聲明同時表示會盡快公布延期安排。

田總宣布「香港道路競走錦標賽2025」延期

周四下午3時中國香港田徑總會（田總）亦在社交媒體宣布：「為配合政府部門及救護人員全力進行救援工作，田總決定原定本週日 (11月30日)於灣仔龍和道舉行的「香港道路競走錦標賽2025」賽事將會延期舉行。有關詳情及退款安排將稍後另行通告。」

田總亦在聲明表示，「對昨日大埔火災造成人命傷亡感到悲痛，並向所有遇難家屬及受傷居民致以深切慰問」，並且「衷心感謝消防員及所有參與救援人士的無私付出，並祝願傷者早日康復，救援行動順利。」

計劃在11月30日舉行的體育盛事，還有在尖沙咀舉行，今年破紀錄有逾6千人報名的香港單車節。