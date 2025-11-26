宏福苑五級火｜屋苑樓齡42年、設8座大廈近二千伙　7幢被大火波及

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火災，受影響居民眾多，截至晚上近9時，已有13人不幸死亡。今次是繼1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。



宏福苑屬居屋，由房委會發展，早於1983年入伙，設有8座，合共1984伙，容納超過4,000名居民。目前有多達7座住宅大樓受到大火波及。



對於馬路連接吐公、為前往市區必經之路

宏福苑鄰近元洲仔公園，貼近吐露港公路，大埔居民經陸路巴士、私家車前往九龍市區上班，普遍亦會路經宏福苑對開馬路（大埔公路元洲仔段），宏福苑所在位置可說大埔居民前往市區的必經之路。

大埔宏福苑高空圖。屋苑對開馬路連接吐露港公路，為大埔居民前往市區上班的必經之路。

屋苑近二千伙、容納逾4000人 每幢樓高31層

該屋苑在1983年6月至9月入伙，整個屋苑設有8座，包括宏仁閣（A座）、宏道閣（B座）、宏新閣（C座）、宏建閣（D座）、宏泰閣（E座）、宏昌閣（F座）、宏盛閣（G座）、宏志閣（H座），全部樓高31層，每幢提供248伙。全個屋苑合共提供1984伙，容納超過4,000名居民。

宏昌閣F座最先起火 最近吐露港位置

今次大火最先起火的大廈， 據了解為整個屋苑最接近吐露港位置的宏昌閣（F座），其後火勢蔓延至宏泰閣（E座）等大廈。

大埔宏福苑圖則。（房屋署資料）

王肇枝中學後山發生山火、與宏福苑相距不足600米

而在今晚（26日）約10時13分，警方接獲多人報案，與宏福苑和相鄰廣福邨一河之隔的王肇枝中學，後山發生山火，消防及救護員趕往救援。翻查資料，宏福苑與王肇枝中學距離不足600米。

1983年入伙、樓齡42年 2024年7月進行大維修

資料顯示，宏福苑於2024年7月進行大維修，至今已動工超過一年，承辦商為宏業建築工程有限公司，原預計於明年3月至6月分批拆除棚架。