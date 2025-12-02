網民憂｢吸毒記錄可封存｣新法縱容違法　專家：法律向法治文明轉變

近日，內地因「2026年吸毒記錄可封存」一事鬧得沸沸揚揚。事情起因是江蘇南通文旅部門在一條關於「2026年起吸毒記錄可封存」的抖音影片下，評論「哪位少爺吸了？」，引來大批網民圍觀並力撐，帳號粉絲從30多萬暴漲至436萬。隨後「2026年吸毒記錄可封存」話題衝上微博熱搜，引發社會各界討論。



對於相關爭議，北京大學法學院研究員、人權法與人道法研究中心主任趙宏解釋，記錄本身仍完整留存於公安系統，並未被徹底刪除。公眾的安全權需要保障，但不應建立在犧牲他人隱私權與人格尊嚴的基礎上。



早前有男子藏匿毒品，經羅湖口岸過關至內地時被查。（海關發布）

一句評論「哪位少爺吸了？」，江蘇南通文旅賬號粉絲漲至436萬。（圖片來源：抖音截圖）

2026年1月1日起實施的《中華人民共和國治安管理處罰法》第一百三十六條規定，違反治安管理的行為記錄（包括吸毒記錄）將被依法封存，不得向任何單位和個人公開。

不少網民認為「記錄封存等同於縱容違法」，在網上議論紛紛，期間有網民聲稱：全國人大代表朱征夫其兒子因吸毒罪被刑事拘留，他是為了幫兒子清洗記錄，才呼籲建立「吸毒記錄可封存」制度。

據《南方日報》12月1日報道，針對網上言論，朱征夫已向公安機關報案，強調其家人從未涉毒，更沒有受過刑事處罰。

有網民聲稱，全國人大代表朱征夫為幫兒子清洗吸毒記錄，才呼籲建立「封存吸毒記錄」制度。朱征夫已向公安機關報案，強調其家人從未涉毒，更沒有受過刑事處罰。（網絡圖片）

專家：重罰重刑向法治文明轉變

對於「吸毒記錄可封存」引發的強烈關注，北京大學法學院研究員、人權法與人道法研究中心主任趙宏表示，治安違法記錄封存針對的是「尚不構成刑事處罰」的行政違法行為，記錄本身仍完整留存於公安系統，並未被徹底刪除。

他稱，「封存的意義在很大程度上體現了法律從此前的重罰重刑，開始向法治文明轉變。公眾的安全權需要保障，但不應建立在犧牲他人隱私權與人格尊嚴的基礎上。」

内地專家解讀，吸毒記錄仍完整留存於公安系統，並未被徹底刪除。（圖片來源：央視新聞）

趙宏強調，禁毒法明確規定，對吸毒人員，要提供回歸社會的機會。不是說封存就意味著要對吸毒的行為進行法律上的輕縱，放棄了對吸毒行為的打擊、對毒品的管控。

另外，中國人民公安大學偵查學院教授包涵也說，違法記錄，包括犯罪記錄，實際上是被執法機關、司法機關登記在案的，並沒有完全消除。「我們並沒有建立前科消除這樣的制度，從來沒有說這個人基於這種封存，他之前的違法記錄就消失了。」