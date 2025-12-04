本年度最後一次「超級月亮」登場　這個時間點觀賞最佳？

12月5日，本年度最後一次「超級月亮」將會登場。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧介紹，12月5日早上7時14分，月球將呈現出最完美的圓形，但因天色已亮，因此在12月4日晚上賞月最佳。



每年都會有「超級月亮」，而2025年共有3次「超級月亮」出現，分別在10月7日、11月5日及12月5日，其中11月5日的滿月最大，被定義為年度最大超級月亮，其次為12月。

據介紹，月亮在橢圓軌道上圍繞太陽運轉，軌道上距離地球最近一點為「近地點」，若滿月正好位於近地點附近，就會被稱為「近地點滿月」，月亮看起來就會又大又圓，也是大家熟知的「超級月亮」。

11月5日在意大利羅馬拍攝的「超級月亮」。（新華社）

11月5日拍攝的「超級月亮」與南京閱江樓。（新華社）

楊婧表示，滿月大小的差異普通人難以用肉眼察覺，但長期觀測滿月的觀測者依然能感覺到不同滿月的大小。若用相同的設備和拍攝參數，把年度最小滿月與年度最大滿月拍下來，通過照片比對大小，就會一目了然。

戶外觀賞「超級月亮」的最佳地點以視野開闊為前提，例如遠離光污染的郊區山頂、鄉村田野，城市中的高樓天台、公園內的制高點等，或湖邊、海邊等也可觀賞。

11月5日在黑龍江省齊齊哈爾市拍攝的「超級月亮」。（新華社）

11月5日，遊客在意大利羅馬觀賞「超級月亮」。（新華社）

觀賞「超級月亮」無需攜帶任何設備，其亮度和大小僅憑肉眼觀賞便足夠震撼。若有7至12倍的雙筒望遠鏡，更可觀測到月球表面的主要環形山和月海結構，而更專業的天文望遠鏡則可進一步觀測月球表面的更多細節，如輻射紋、撞擊坑邊緣的陰影等地貌。

用手機相攝「超級月亮」時，可以將ISO感光度調至100左右，快門速度設置在1/125秒到1/500秒之間，再鎖定焦點，降低曝光值，直到月亮輪廓清晰、細節分明；手機也要保持穩定，建議使用三腳架固定手機拍攝。