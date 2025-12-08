中日就軍機對峙各執一詞　學者：海空摩擦升級可能性有限

中日關係因台灣問題持續緊張一個月之際，雙方軍機12月6日在海上發生對峙。受訪學者指出，兩國矛盾已外溢至軍事層面，短期內關係恐難回暖，但雙方在海空領域摩擦升級為武裝衝突的可能性依然有限。



日本國防部12月7日稱，中國航空母艦遼寧艦艦載機殲-15，6日在沖繩島東南方向的國際海域兩度向日本航空自衛隊F-15戰機雷達照射。中國國防部新聞發言人張曉剛同天反駁稱，遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。

張曉剛指日本對中國行動惡意跟監滋擾，多次派飛機沖闖中國劃設公佈的演訓區，事後還反誣中國正常操作，「純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。」

張曉剛說，近來日本在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，「究竟意欲何為？世人皆知。」他敦促日本切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，「不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。」

日本近年積極推行西南轉移戰略。陸上自衛隊分別於2016年2019年和2023年，在沖繩縣的與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來更計劃在與那國島，一個離台灣距離僅110公里的小島，部署地對空導彈部隊，配備03式中程地對空導彈，用於攔截敵機和巡航導彈，進一步提高防衛能力。（網絡圖片）

中國外交部發言人當晚以答記者問形式回應稱，日本戰鬥機對中國正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。「中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。」

路透社分析，雷達照射是軍機可採取的最具威脅性的行為之一，它意味著潛在攻擊，迫使被鎖定的飛機採取規避動作。東京沒有說明中國方面是否鎖定它們軍機，也沒有說明日本軍機如何應對。

北京軍事專家李亞強接受《聯合早報》採訪時也認為，使用雷達照射往往意味著強烈敵意。但他強調，中日已設有海空聯絡機制，可進行安全磋商並保持溝通，這在一定程度上可避免軍機對峙惡化，因此不排除此次事件存在日方誤判或惡意操作的可能性。

中日此前也發生過類似摩擦。2013年1月，東京指控中國軍艦在中國東海用雷達照射日本軍艦；2016年7月，北京指控日本兩架F15戰機對中國兩架蘇-30戰鬥機在東海防空識別區開啟雷達照射。

11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

日本首相高市早苗11月7日發布「台灣有事」論後，中日關係陷入低谷，北京一再要求日方撤回高市的言論。

北京海頤智庫日本研究中心主任陳洋受訪時指出，若中國軍機雷達照射日軍機屬實，北京此舉旨在向高市施壓，警告日本勿在台灣問題越界。不過，此舉短期警示效果明顯，長期成效有限，畢竟高市涉台言論根植於日本右翼長期對華強硬的政治生態。

陳洋也強調，中日矛盾一旦外溢至軍事領域，「不僅容易出現擦槍走火的可能，而且十分容易點燃兩國的民族主義情緒，令雙邊關係難以短期內獲得改善。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員許瑞麟則研判，中日軍事摩擦不太可能升級為武裝衝突，這取決於更廣泛的戰略考量。

許瑞麟受訪時分析，對於中國而言，關鍵不確定性在於一旦動用武力，美國可能會依美日安保條約介入。他也說：「若北京的戰略重心仍放在台灣，與日本發生衝突將是不必要干擾。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

