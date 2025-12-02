戰後秩序，誰說了算？

日本首相高市早苗11月26日與在野4黨領袖舉行黨魁討論會，再拋「日本根據《舊金山和約》放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場」說法，表面看是在為先前那句「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」踩剎車、向北京示弱，甚至讓日本在野黨有機會宣稱「首相事實上收回了舊說」。但刺眼北京的，反而是她選擇用什麼方式「收」。



北京這一輪反應，可以說把話講到最滿。《人民日報》「鐘聲」12月1日發文點名批判，高市揚起的「台灣地位未定論」是對歷史的無知，外交部再重申《開羅宣言》、《波茨坦公告》與日本投降書已然構成「台灣回歸中國」的完整法理鏈條，遂稱《舊金山和約》在涉及中國主權時「非法、無效」。換句話說，北京要告訴全世界：戰後秩序不是高市、不是《舊金山和約》說了算，而是中國參與制定、並以戰勝國身份認可的那一套。

10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

然而，「一條路走到黑」的高市偏偏硬要抓上這一點來續做戰後文章。她一方面聲稱，日本既然在和約裡放棄了對台灣的一切權利，自然「沒有立場」認定台灣法律地位，另一方面，又把這個「無立場」與「台灣有事與日本存亡危機事態」綁在一起。遂成在法律上，日本退回「不碰主權爭議」的安全地帶，但在戰略上，日本又把台灣寫進自己生死存亡的判斷框架裡，形同在法律上退一步，戰略上又前進了兩步。（延伸閱讀：台灣有事，誰說了算？）

於焉，一個弔詭的組合就此出現：日本表態無權談台灣屬於誰，卻同時暗示台灣有事，日本可以有所軍事作為。高市取巧地引《舊金山和約》去頂中國的《開羅宣言》與《波茨坦公告》，企圖用另一份戰後文件，把「台灣地位未定」重新推上檯面。

中國外長王毅表示，日本現職領導人發表涉台挑釁言論，是「公然開歷史倒車」。圖為10月27日，王毅在北京舉行的藍廳論壇開幕式上發表講話。（Reuters）

綜合日媒目前的相關討論，不乏停在「日本這回不怕踩中國紅線」、「高市說出日本人心裡話」這個層次，謂高市把過去不明說的台海連動，寫進「存亡危機事態」。但如果把問題問得再尖銳一點：這是否也是戰後日本第一次，公開宣告「我的紅線畫在別人的領土上」？（延伸閱讀：日本無權談台灣 美國更沒有資格議論中國）

北京當然看得清楚，因此沒有把這一回合只當作一般的「涉台說三道四」，而是順勢把「日本修憲」、「軍國主義死灰復燃」一併推上國際舞台。如見外交部連日強調「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，《人民日報》則細數日本殖民台灣時的屠殺與壓迫，刻意喚醒亞洲與國際社會對「恐日」記憶。

1942年，日本侵略菲律賓，菲律賓巴丹半島上的美菲守軍因缺乏支援與接濟，共78,000人向日軍投降。圖中站立的日軍正在看守此批戰俘；其後他們徒步行軍到約120公里外的戰俘營，期間沒有準備食物予戰俘，並屠殺離隊找食物的人，造成途中15000人被殺或餓死，史稱「巴丹死亡行軍」。（美國海軍資料圖片）

這種反制，並不只是對高市個人下指導棋，而是試圖把日本的修憲、軍備擴張、戰略調整，全都放進一個「破壞戰後秩序」的框架裡。當東京想用「台灣有事」突破和平憲法的束縛，北京就用同一個議題，替日本重新戴上軍國主義的帽子，提醒各國：一個在台灣問題上越來越積極的日本，是否也是一個不再安於「戰後國家」角色的日本？（延伸閱讀：日本搞事，台灣有事：日本右翼政客如何把東亞推向風險）

綜觀在這場圍繞戰後秩序的話語戰裡，台灣被談得最多，卻也最難成為主體。台灣方面與不少學者樂見高市引用《舊金山和約》，認為這等於替「台灣地位未定論」加了一把柴火，得以迫使北京在國際法上拿出更扎實的論證。也有解讀稱，高市是「以退為進」，口頭上尊重日本無權界定台灣地位，實際上卻用戰略語言，把台灣更牢地綁進美日安保當中。

但從台灣獨派自身長期倡議的「地位未定」與「自決論」來看，高市的話術與其說是替台灣爭取空間，不如說是各取所需。台獨派主張未定，是希望並強調未來由台灣人民決定，高市則是借用未定，強調「既然日本無權決定歸屬，就更有理由只從日本安全角度出發看台海」。在高市代表的邏輯裡，台灣不是決策者，而是風險來源。

11月20日，賴清德在Facebook發布午餐吃「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」的照片，表現對日本的支持立場。（Facebook@賴清德）

更現實的是，台灣被夾在兩套戰後秩序敘事之間，一套是北京反覆重申的《開羅宣言》與《波茨坦公告》版本，把台灣收回視為二戰勝利成果的一部分，另一套是高市重啟《舊金山和約》版本，宣稱日本放棄權利、無權發言，卻照樣可以把台灣納入自身存亡危機。台灣縱然可以戰術性運用前者的矛盾、後者的空隙，替自己爭取一點伸縮空間，卻難以真正主導遊戲規則。

自高市早苗11月7日發表「台灣有事論」的三周以來，中日雙方你來我往，北京祭出外交與經濟反制，並強化軍演訊號，東京則在一再堅稱「政府立場未變」，卻又不肯表態收回「台灣有事論」。中日外交熱對抗的背後，漸漸指向一個核心問題：戰後秩序究竟是誰說了算？是二戰戰勝國那套歷史記憶，還是冷戰後西方主導的對日安排？是北京口中的中國核心利益中的核心，還是東京底心日本存亡危機的觸發點？（延伸閱讀：高市早苗提前攤牌「台灣有事」 對武統台灣未必不是一件好事）

對台灣而言，真正棘手的問題不在條文細節，而在於當東京已經把自己的紅線劃到台灣頭上，北京又把台灣問題定格在最高級別核心利益，台北有沒有能力劃出一條真正屬於自己的紅線？這條紅線，不只是宣示主權與民主價值，而是要在實際政策上回答台灣願意承受多大風險來維護哪些底線？在倚賴同盟承諾與避免被大國當作試驗場之間，界線劃在哪裡？

是以，高市早苗一句「日本無立場認定台灣地位」，王毅與《人民日報》的連串重砲回應，都只是讓這場爭奪的戰後敘事，顯得更冷、更尖銳。問題依舊在於，當周邊都忙著在台灣周邊劃線，台灣自己要不要、又能不能，先劃好那條不想再退後的線。