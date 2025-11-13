首屆香港國際AI藝術節下月開幕　圖靈獎得主領銜　打造｢智能文明｣

昨日（12日），香港國際AI藝術節舉行發佈會，宣布首屆「香港國際AI藝術節」將於12月19日至21日在香港會議展覽中心舉行。



本屆藝術節以「預見未來：現實與無界」為主題，由中央美術學院費俊教授擔任總策展人，並邀得圖靈獎得主約翰·愛德華·霍普克羅夫特（John Edward Hopcroft）及多位AI領域院士共同參與，打造集藝術展演、科技互動、科普教育為一體的多元國際平台。



據發佈會介紹，本次香港國際AI藝術節匯聚逾10個國家及地區的30多位藝術家，包括徐冰、比爾・沃恩（Bill Vorn）等國際知名藝術家，將展出多件融合人工智能的藝術作品。同時，超過30家行業領先的機械人企業將帶來逾100台機械人亮相，透過互動展示呈現AI技術的前沿應用。

藝術節將通過AI藝術展、機器人嘉年華、香港AI科普周、機器人遊園會等40余場活動，全方位呈現人工智能賦能藝術、融入生活的無限可能。

作為核心活動，亞洲首個全感官沉浸式AI藝術展將以算法、視覺生成及聲音交互為媒介，打造名為「智能文明實驗」的跨界體驗。全球首個以藝術為核心敘事的「機械人嘉年華」則突破傳統展會模式，將機械人從「展示品」轉化為「參與者」，透過時裝秀、競技對弈及擂台挑戰等互動環節，構建「活態情景宇宙」。

此外，藝術節將延伸至城市空間，包括太平山頂「未來快閃直播」及維港夜景互動等活動，實現「展會即城市，城市即舞台」的創新理念，讓AI技術深度融入香港城市肌理。

藝術節設有多場重磅論壇，匯聚全球頂尖AI企業、投資機構及科研高校，搭建「文化+科技+資本」的國際合作平台。其中包括聯合可靈AI探討生成式技術對影視創作與藝術創新的影響；可靈AI作為全球首個真實影像級視頻生成大模型，現已覆蓋149個國家及地區，用戶規模突破4500萬。

AI資本市場論壇，深入分析資本市場如何服務AI藝術產業，探討投資趨勢與策略。以及AI創投與機械人論壇，以聚焦醫療、康養等重點產業的應用前景，邀請創投機構與創業者共商發展機遇。

藝術節期間將舉辦「香港科普周」活動，聯動香港城市大學、嶺南大學、香港科技大學等高校及中小學，並向香港公眾開放，通過大師講堂、AI工作坊等形式，分享業界前沿動態，搭建科普平台與橋梁，提升青少年科學素養。此外，藝術節將與京東合作打造「未來家空間」，展示AI技術如何融入日常生活；並與交通銀行（香港）等機構探討金融賦能路徑，促進科研、資本與藝術創新的協同發展。

主辦方紫荊文化集團表示，本次香港國際AI藝術展將依托集團綜合資源優勢，持續深化AI藝術與科技創新領域佈局，助力香港建設國際創新科技中心及中外文化藝術交流中心。