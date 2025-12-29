圍台軍演‧即時更新│解放軍開展實彈射擊訓練　檢驗奪取制權能力

12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。



12：45

中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，12月29日開始，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，這是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動。

12：00

東部戰區微信公眾號發布影片指，東部戰區位台島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。

東部戰區在台島以東海空域軍演的情況。（影片截圖）

11：30

東部戰區表示，其在台島北部、西南海空域，組織驅護艦、殲轟機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展海空尋殲、對陸模擬打擊、對海實彈射擊等科目訓練，檢驗了一體協同、奪取制權能力。

10：25

國民黨主席鄭麗文接受廣播節目專訪時批評，賴清德已把自己的路走絕，連累全台2300萬人。

10：15

台灣的總統府發言人郭雅慧表示，台灣表達嚴厲譴責。面對中國大陸單邊挑釁的動態，台軍做好萬全準備。

10：00

據東部戰區微信公眾號，解放軍東部戰區位台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。