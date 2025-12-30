圍台軍演第2天｜東部戰區組織實彈射擊：打「獨」促統決不手軟
撰文：許祺安
出版：更新：
12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。
據悉，東部戰區位台島南北兩端開展對海突擊、防空反潛等科目演練；東部戰區陸軍部隊對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊。
《央視新聞》報道，12月30日8時至18時，中國人民解放軍東部戰區將在圖中海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。
東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。
東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，12月30日上午9時，東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。
