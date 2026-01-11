中國警打擊緬北｢四大家族｣　查｢臥虎山莊｣槍擊案　護送3遺體歸國

第六個中國人民警察節前夕，公安部刑偵局首次曝光緬北電詐犯罪集團四大頭目被押解回國的畫面。過去兩年，全國近十萬名刑警參與這場跨境追兇，從緬北「臥虎山莊」的血夜槍聲到「四大家族」全數覆滅，中國警方跨境勘查取證、護送關鍵生物檢材回國，更將佘智江、陳志等首腦及白所成、明國平等集團核心逐一押上法庭。隨著白家五人被判死刑、明家十一人伏法，魏家與劉家案亦進入司法程序，這場持續四百餘日的追剿行動，展現中國對跨國電詐「一追到底，不勝不休」的決心。



1月10日，公安部刑偵局曝光四大電詐頭目被押解回國特寫畫面。從2023年10月開始，公安部開展打擊緬北涉中國電詐犯罪專項行動，先後鏟除「四大家族」犯罪集團，並將佘智江、陳志等電詐頭目押解回國。

目前，緬北果敢「四大家族」犯罪集團案已全部進入司法程序。

2025年11月4日，廣東省深圳市中級人民法院對緬北果敢白家犯罪集團作出一審公開宣判，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益五名被告人被依法判處死刑。同年9月，浙江省溫州市中級人民法院已對明家犯罪集團案公開宣判，明國平、明珍珍等十一人同樣被判處死刑；10月，劉家犯罪集團專案進入司法程序；10月11日，最高人民檢察院發布消息，魏家犯罪集團已被福建省泉州市人民檢察院提起公訴。

過去兩年，全國近10萬名刑警參與到這場打擊跨國電詐的行動中。2023年，緬北電詐園區「臥虎山莊」血夜槍響，有中國公民被槍殺埋屍。公安部啟動打擊緬北涉我電詐犯罪專項行動，首要目標正是盤踞果敢的「四大家族」。

2023年10月20日，緬北電詐園區「臥虎山莊」發生武裝押運途中涉詐人員逃跑事件，武裝人員開槍射擊，造成中國籍人員四死四傷。案發後，網絡迅速流傳「四名中國警察被殺害」「活埋中國警察造成上百人傷亡」等駭人謠言。

溫州市公安局常務副局長王造其後澄清，死傷者均為電詐園區人員，並非公安民警。昆明市公安局刑偵支隊支隊長納新帶領專案組，在廢棄養殖場尋獲三具中國公民屍體，並與緬方協調提取生物檢材。警方兵分兩路，一路嚴防死守保護屍體不被損毀，一路護送關鍵證據回國，最終成功進入電詐園區核心現場勘察取證。

「10.20」案發後，昆明、臨滄、溫州三地公安機關在境內對上萬名涉詐回流人員篩查，找出四百餘名案件親歷者或知情人員，初步查明事實並立案。2023年11月12日，溫州公安機關公開懸賞通緝明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍；三日後，明學昌在緬方抓捕中畏罪自殺，其餘三人於11月16日被緬甸各方移交中方。2024年1月30日晚，押解白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發及四名「10.20」槍擊案重大犯罪嫌疑人的包機降落昆明機場，標誌著該案徹底告破。