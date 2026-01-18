雲南怒江山火持續2日　地形陡峭險峻撲救難

《新華社》報道，1月16日下午，雲南怒江州貢山縣丙中洛鎮甲生村發生荒火，由於火場毗鄰懸崖、地勢陡峭，撲救難度較大。截至18日8時，相關撲救工作正在進行中，暫無人員傷亡。



雲南荒火。（澎湃新聞）

報道指，1月16日16時51分，怒江州貢山縣丙中洛鎮甲生村發生荒火。火情發生後，當地已組織326人參與處置工作，暫無人員傷亡。

據介紹，截至17日22時，此次荒火火線長度約600米，過火面積約600畝，火場周邊無居民點等重要設施。由於火場毗鄰懸崖、地勢陡峭，撲救難度較大，各撲救小組於火線1公里處開展可燃物清理作業，構築防火隔離帶。截至18日8時，相關撲救工作正在進行中。

據《澎湃新聞》，有消防領域專業人士分析稱，發生火情區域以高山灌木叢為主，植被分布隨海拔呈現明顯差異；受高海拔與陡峭地形雙重製約，人員撲救困難，且存在較高安全風險。與此同時，空域氣流條件複雜多變，直升機吊運供水作業亦受到極大限制。