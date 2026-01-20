內蒙古包鋼板材廠爆炸 增至6人死亡 尚有4人失聯
撰文：蕭通
出版：更新：
內蒙古包頭市包鋼稀土鋼板材廠1月18日發生爆炸，據故現場緊急救援指揮部19日最新表示，死亡人數已增至6名，尚有4人失聯，現場救援工作仍在全力推進。該廠所屬的內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（包鋼股份）於稍早時間發公告稱，廠內煉鋼作業部一個650m³飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，造成2人死亡、8人失聯、84人受傷留院治療。
《央視新聞》稱，應急管理部在事發後立即作出部署，要求科學組織搜救，進一步核清人員情況，防止發生次生事故；全力救治傷員，最大程度減少傷亡；盡快查明原因，舉一反三，堅決避免類似事故發生。
包頭市政府通報，已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將依法依規嚴肅追責失職失責人員，相關企業責任人已被警方採取措施，強調絕不姑息。
本次事故造成板材廠部份廠房和設備受損，將對板材廠產線及周邊受波及的產線生產造成影響，具體損失情況正在核實評估。經包頭市生態環境部門跟蹤檢測，未發現本次事故對周邊大氣、土壤環境造成影響，現場無廢水產生。
