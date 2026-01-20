中央政法委：2025年中國刑事案件創本世紀最低，群眾安全感98.23%

新華社報道，中央政法工作會議介紹，2025年全國群眾安全感為98.23%，連續6年保持在98%以上。全國刑事案件同比下降12.8%，為本世紀以來最低。治安案件同比下降3.5%，反映中國社會治安整體走勢改善。



在專項打擊方面，2025年政法機關打擊電信網絡詐騙犯罪取得重大戰果，毀滅性打擊緬北「四大家族」犯罪集團，5.7萬名犯罪分子移交回國，賭詐犯罪集團頭目陳志被押解回國。



打擊毒品犯罪取得歷史性成就，全國吸毒人員較2020年底下降63%。2025年，檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪人數和侵害未成年人犯罪人數同比分別下降9.8%和2.2%，官方稱首次實現「雙下降」。

此外，中國優化入境免簽政策，全年外國人入境4060萬人次、同比增長27.2%，77國免簽來華人數佔入境總數的63%。

此外，全國人民調解組織調解1654萬件，仲裁收案同比增長25%；行政覆議收案同比增長31.4%，90%以上未再進入訴訟程序；完成「化解矛盾風險維護社會穩定」專項治理，排查矛盾糾紛894.6萬件；全覆蓋建成2848個縣級綜治中心，受理矛盾糾紛1073萬件。