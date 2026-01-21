內地去年召回約140萬尿袋　相關投訴已呈下降趨勢

《央視新聞》1月21日報道，市場監管總局加強問題充電寶（港稱尿袋）的缺陷召回工作，2025年共督促移動電源生產企業實施召回10次，涉及數量共計139.77萬台。



煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

市場監管總局質量發展局副局長史新章介紹，2025年全國發生多例移動電源產品起火爆炸事故，市場監管總局開展了充電寶質量安全集中整治工作，對移動電源產品安全問題依法開展缺陷調查，督促生產企業履行產品安全主體責任，召回缺陷產品。目前，相關投訴平台關於移動電源的投訴數量相比2025年7月的峰值降低了85%，並呈持續下降趨勢。

史新章表示，為強化移動電源質量安全水平，市場監管總局引導生產企業加強質量技術攻關創新，建立移動電源全生命周期質量管控體系，助力企業突破低價競爭困境。

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

去年6月16日，深圳移動電源品牌羅馬仕（ROMOSS）緊急宣布回收3個型號的部分移動電源，約49萬台，指極少數產品在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。據法國航空事故調查局公布的2025年3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌。

涉事尿袋外觀。（微博）

隨後中國民航局發佈緊急通知指，自2025年6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。

民航局表示，發佈這項緊急通知有多方面考慮，包括全球民航發生多起由旅客攜帶充電寶引發的不安全事件、充電寶中含有的鋰電池具有固有的危險性以及電池產品質量參差不齊等。