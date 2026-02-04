2026中央一號文件：積極促進農民穩定增收　持續整治農村高額彩禮

2月3日，《中共中央國務院關於錨定農業農村現代化，紮實推進鄉村全面振興的意見》發布，文件提出，要提升農業綜合生產能力和質量效益、實施常態化精準幫扶、積極促進農民穩定增收、因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設、強化體制機制創新、加強黨對「三農」工作的全面領導。



這是十八大以來第14份指導「三農」工作的中央一號文件，也是第7個以「鄉村振興」為主題的中央一號文件。對此，《新華社》梳理了幾個方面的熱點話題。



提升農業綜合生產能力和質量效益

穩定發展糧油生產。糧食產量穩定在1.4萬億斤左右。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，促進良田良種良機良法集成增效，推進糧油作物大面積提單產。

著眼保護耕作層和糧食生產能力，優化耕地調查規則，完善設施農用地管理制度，穩妥有序做好耕地「非糧化」整改和撂荒地複耕利用。

因地制宜發展農業新質生產力，促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機器人等應用場景，加快農業生物制造關鍵技術創新。

2026中央一號文件提出，要提升農業綜合生產能力和質量效益。（央視新聞）

積極促進農民穩定增收

加強農產品市場監測預警和信息發布，統籌做好市場化收購和政策性收儲，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平。

深化農文旅融合，推進鄉村旅遊提檔升級，發展「小而美」文旅業態。

支持鄉村消費擴容升級，提升消費設施和服務水平，培育豐收市集、非遺工坊、休閑露營等消費新業態新模式新場景。

2026中央一號文件提出，要積極促進農民穩定增收。（央視新聞）

因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設

持續整治農村高額彩禮，加強省際毗鄰地區聯動治理。引導樹立正確的婚戀觀、生育觀、家庭觀，培育簡約文明的婚俗文化。

推動城鄉要素雙向流動。科學有序推進農業轉移人口市民化，落實轉移支付、新增建設用地指標、基礎設施建設投資等與農業轉移人口市民化掛鉤政策，推行由常住地登記戶口提供基本公共服務制度。

2026中央一號文件提出，因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設。（央視新聞）

加強黨對「三農」工作的全面領導

做好農村基層組織換屆選舉，選優配強鄉鎮領導班子，優化村「兩委」班子特別是帶頭人隊伍，持續整頓軟弱渙散村黨組織。