幾百元即做非遺傳承人？　央視揭假機構偽造公章、國徽發證書騙錢

國內有嚴格的認定標準和規範程序認定「非物質文化遺產」，部分網絡平台上卻充斥著「非遺證書」代辦亂象。不少直播間宣稱無需資質，僅需數百至數千元（人民幣，下同）即可獲封「非遺傳承人」。然而，這些證書多由查無紀錄的虛假機構發放，甚至有企業非法套用國徽、自稱獲文旅部授權。

專家指出，非遺認證依法須由縣級以上政府文化部門認定，民間機構發證均無法律效力。這種將「非遺」標籤化、商品化的行徑，不僅誤導消費者，更嚴重擠壓了數十年如一日堅守技藝的真正傳承人的生存空間。



代辦公司明碼標價：2000元買「非遺大師」頭銜

《央視新聞》報道，申請列入「非物質文化遺產」代表性項目目錄，須具備相應的傳承歷史和資質。在網絡平台上，不少主播卻公開宣稱，沒有相應條件也能申辦。

某位代辦「非遺證書」的公司業務員介紹，公司可以幫客戶準備申報書、拍攝影片、對接文旅，但地方政府和文旅部門認證的「非遺」難度大、時間長，不易操作。而由協會認證的「非遺」項目，只要付費就能完成認證流程，取得協會出具的「非遺證書」，辦理時間短，收費標準更低，「協會頒發，申請材料比較簡單，咱們去做，可以做到2000元的價格」。

央視揭「非遺」辦證亂象。（影片截圖）

非法印國徽與虛假授權？

這間發放「非遺傳承人」證書的機構，實則是一間名為「中藝文化投資股份有限公司」的企業。

該企業負責人姜先生介紹，企業與國家文化和旅遊部有合作項目，負責「非遺大師」的認定，獲文旅部授權，並提到全國有多間企業都做「非遺」認定，「也只有我們敢印國徽，他們都不敢印國徽」。

發放「非遺傳承人」證書的機構，實則是一間名為「中藝文化投資股份有限公司」的企業。（影片截圖）

報道稱，多間代辦公司的報價一個比一個低，只需要提供照片、名字和希望認證的「非遺技藝」，交錢就能申報成功，不久後就能收到「非遺傳承人」電子版證書及一塊帶有「非遺傳承人」字樣的實物牌匾。

證書及牌匾的落款單位，分別為「非物質文化遺產傳承促進會」和「非物質文化遺產（國際）研究院」。不過，在社會組織查詢平台及國家企業信用信息公示系統上，均未能查詢到前述兩間機構。而證書及牌匾印有的所謂非遺標誌，與國家公布的非物質文化遺產標誌存在明顯差異。

帶有「非遺傳承人」字樣的牌匾。（影片截圖）

為什麼大家爭着做非遺？

雲南大學民族學與社會學院副教授蘇俊杰介紹，根據中國《非物質文化遺產法》， 是由各級政府的文化主管部門來認定非遺項目和非遺傳承人，但市場上有大量沒有資質、未經民政部門認證的民間機構，發放的所謂「非遺證書」，實際上是不具法律效力。

蘇俊杰表示，非遺不僅代表文化的認證，亦代表了巨大的商業市場利益，因此很多商家、個人等希望用非遺來包裝、營銷商品，「某種程度上認證即增值，非遺就變成了一個黃金的名片、黃金的招牌」。在市場價值的激勵下，商家就會冒用或濫用非遺的頭銜，在商品、服務打上非遺的標籤，「我們看到是巨大的商業市場利益，而不僅僅是考慮文化，或者非遺保護的價值」。

雲南大學民族學與社會學院副教授蘇俊杰。（影片截圖）

《非物質文化遺產法》第七條列明，國務院文化主管部門負責全國非物質文化遺產的保護、保存工作；縣級以上地方人民政府文化主管部門負責本行政區域內非物質文化遺產的保護、保存工作。

具有條件的申報主體可按規定向屬地縣級或市級文化和旅遊行政部門，提交完整的申報材料。第六條列明，縣級以上人民政府應當將非物質文化遺產保護、保存工作納入本級國民經濟和社會發展規劃，並將保護、保存經費列入本級財政預算。

所謂的「非遺證書」。（影片截圖）

專家：非遺核心在於手藝人數十年的執著傳承

蘇俊杰指出，非遺指的是首先要承認或保護非遺傳承人群體，他們數十年甚至一輩子，對於手藝、技藝的執着傳承，考量其技藝的精湛程度、師承關係、文化表現、文化認同等，並非僅是一個市場價值。

市場上充斥的非遺代辦、不良的頭銜濫用或包裝等，他們考慮的不是非遺傳承人在背後辛苦保護、傳承、帶徒等，而是考慮獲取短暫的市場利益，「這種大量冒用、濫用非遺標籤頭銜帶來的市場行為，就會擠佔了原來那些辛辛苦苦、數十年如一日在做非遺傳承的，真正的非遺傳承人的生存空間」。