愛潑斯坦案│達賴喇嘛驚現檔案近170次？辦公室發聲：從未與他見面

達賴喇嘛辦公室星期天（2月8日）稱，達賴從未與已被定罪的性犯罪者愛潑斯坦見過面。此前，有中國媒體報道稱，美國政府公佈的一批文件中曾提及這位西藏精神領袖的名字。

達賴喇嘛。（網上圖片）

達賴喇嘛。（路透社／資料圖片）

美國司法部公佈的愛潑斯坦案檔案中，關鍵詞「dalai」出現多次。（Nexta TV）

據法新社報道，美國司法部上個月公佈了最新一批愛潑斯坦檔案，當中涉及超過300萬份與調查這名聲名狼藉金融家相關的文件、照片和視頻。

法新社在查閱相關文件後發現，達賴喇嘛的名字被提及超過150次，但沒有提及他與愛潑斯坦會面或有任何互動的內容。

法新社報道稱，僅在愛潑斯坦檔案中出現某人的名字，本身並不意味着此人涉及任何不當行為。

達賴喇嘛辦公室在X平台發表聲明稱，最近一些媒體報道和社交平台貼文圍繞「愛潑斯坦檔案」，試圖將達賴喇嘛與愛潑斯坦牽扯在一起。

聲明還補充說，可以明確地確認，達賴喇嘛從未與愛潑斯坦見過面，也從未授權任何人代表他與愛潑斯坦進行會面或互動。

中國國際電視台（CGTN）上星期四（2月5日）報道稱，通過美國司法部網站核實，在最近公佈的愛潑斯坦檔案中，「達賴喇嘛」這個名字至少出現169次。

CGTN也提到了一封電郵，其中一名身份不明的發件人告訴愛潑斯坦，正考慮出席一場達賴喇嘛將參加的活動。

觀察者網上星期四也報道，通過檢索發現，目前達賴喇嘛在愛潑斯坦檔案裏出現的次數為168次。觀察者網指出，這一出入可能是由於美國司法部仍在調整公佈的文件內容。

不過，法新社查閱美國司法部公佈的愛潑斯坦檔案後發現，其中有154條提及達賴喇嘛的記錄。

多年來令美國上流社會顏面盡失的愛潑斯坦案，在2026年再度掀起巨大波瀾。美國司法部日前公佈迄今規模最大的相關檔案，披露這名已故性犯罪者與多位政商名流的往來細節，重新引發全球關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

