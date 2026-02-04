Bill Gates否認指控：後悔與愛潑斯坦相處的每分鐘　從未赴其島嶼

美國司法部發放的新一批淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件中，愛潑斯坦在2013年一封未發送的電子郵件草稿暗示，微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）因與女性幽會感染性病，還試圖秘密給當時妻子服用抗生素。蓋茨2月3日現身接受電視台訪問回應事件，他對指控明確予以否認，並對曾與該性犯罪者接觸表示後悔與道歉。



蓋茨2月3日晚上接受澳洲9號電視台（9News）專訪時，堅決否認該些指控，回應稱：「Jeffrey（Epstein）給自己寫了一封郵件。但這封郵件從未發出。這封郵件是假的。」他強調自己從未去過愛潑斯坦的私人島嶼，也從未與島上任何女性發生過關係。

蓋茨承認於2011年結識愛潑斯坦，並在三年多的時間裏一起吃過幾次飯，主要討論慈善（全球健康事業）募款。他直言後悔與愛潑斯坦相處的每一分鐘，並稱隨著更多真相浮現，會更清楚顯示這僅是接觸時機錯誤，與不當行為無關。

比爾蓋茨2024年4月在沙特阿拉伯出席論壇活動（路透社）

在文件流出後，蓋茲的發言人早前曾駁斥郵件草稿內的指控內容，稱「荒謬且完全捏造」，並表明「這些文件唯一能證明的是，愛潑斯坦因無法與蓋茨保持持續的關係而感到沮喪，他為了陷害和誹謗蓋茨而不擇手段。」

蓋茨前妻梅琳達（Melinda French Gates）此前在接受美國國家公共電台（NPR）採訪時稱，這些指控讓她想起婚姻中「非常非常痛苦」的時光。她還表示，蓋茨是眾多需回答有關愛潑斯坦問題的人之一。