愛潑斯坦案｜新照揭比堅尼女跪爬桌底牆掛裸嬰畫　曾與馬斯克共餐

美國政府自2025年起陸續公佈「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件，內容牽涉前英國王子安德魯（Prince Andrew）、微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）等人。最新公布的一批文件中，一張令人不安的照片顯示，愛潑斯坦與另外兩名男子貌似坐在桌旁辦公，而一名身穿比堅尼的女子跪在他們腳旁，鑽進桌底，引發討論。



《紐約郵報》報道，根據公布的照片，可以看到愛潑斯坦和兩名男子看著筆電，神情嚴肅，彷彿在討論公事。然而，一名穿著白色比堅尼的女子，卻半跪在桌子下方，臀部外露，地板上還放著一雙橘色人字拖，距離她赤裸的雙腳不遠。

不僅照片中的景象讓外界匪夷所思，牆上還掛著一幅詭異的畫作，畫中是一名赤裸嬰兒躺在水槽中。在檔案公諸於世前，照片中女子的臀部與嬰兒的私密部位均被塗黑處理。

報導指出，這張照片的拍攝地點雖不明，但愛潑斯坦戴著眼鏡、身穿白色T恤與黑色運動褲，褲上繡著「LSJ」字樣，這是他的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little Saint James，外界稱為「戀童島」）的縮寫。

愛潑斯坦與朱克伯格、馬斯克晚餐 照片曝光

隨著大量檔案曝光，愛潑斯坦與政商、科技界重量級人物的關聯再度引發關注。根據一張2015年拍攝的照片，可見他曾與多名科技界人士同桌用餐，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），以及PayPal共同創辦人蒂爾（Peter Thiel）。

據了解，這場晚宴最早於2019年由外媒《名利場》（Vanity Fair，又譯浮華世界）的報道曝光。該晚宴由LinkedIn創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）在加州帕羅奧圖（Palo Alto）主持。報道指出，馬斯克正是在這次聚會中，將愛潑斯坦介紹給朱克伯格。

愛潑斯坦在2015年8月20日寄給億萬富豪普利茲克（Tom Pritzker） 的一封電子郵件中，形容這場晚宴「相當瘋狂」。不過，出席的科技巨頭們隨後紛紛試圖淡化該會面的重要性。朱克伯格的代表人於2019年表示，朱克伯格在晚宴後並未再與愛潑斯坦有任何聯繫。

延伸閱讀：美媒揭Bill Gates外遇俄羅斯美少女 遭淫媒十一哥愛潑斯坦勒索

+ 29

延伸閱讀：

挪威22歲公主IG崩潰！親媽捲淫魔艾普斯坦案、親哥涉多項性犯罪

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】