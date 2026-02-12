遠洋漁船命案細節曝光：船員殺船長分屍拋公海　曾脅迫返航被制服

2025年3月，山東威海遠洋漁船船長在印度洋公海被船員林某兵殺害，並拋屍落海。

2026年1月7日，家屬透露已收到一審判決結果，林某兵被判死刑。

2月12日，中國海警局公布12宗典型案例，其中披露了此案細節，包括林某兵一度持刀阻撓施救並脅迫輪機長返航，最終被其餘船員合力制服。



據介紹，2025年3月11日，涉案遠洋漁船在印度洋作業期間，林某兵因工作糾紛與船長初某發生矛盾，在駕駛室持菜刀砍擊初某頭部致其死亡，後分屍拋海。

山東威海海警局於3月12日組成專案組立案偵查。經查，林某行兇後持菜刀阻撓施救、獨自駕駛船舶並脅迫輪機長返航，撬開機艙門時被其餘船員制服。

魯榮遠漁370船的船長在公海被船員殺害後拋屍。（小紅書）

魯榮遠漁駕駛室。（小紅書）

《南方都市報》報道，遇害船長的女兒小星（化名）曾透露，林某兵曾在父親的遠洋漁船上工作過，後來父親停止出海3、4年，林某兵便到別處打工。林某兵的父親與她的外公是同村人，兩人曾是戰友，但兩家人並不熟悉，父親與林某兵只是同事關係。

2024年8月，小星的父親再次出海，林某兵也一起上船工作。2025年3月11日，在印度洋公海海域，父親被林某兵殺害，並拋屍落海。

涉事漁船來自榮成市的靖海集團，船號為「魯榮遠漁370」。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，此案一審已於2025年12月下旬宣判，林某兵被判處死刑。