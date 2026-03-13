海南島內「零關稅」政策實施首月　購物金額達¥537.31萬元

3月11日，海南島內居民消費的進境商品「零關稅」政策落地「滿月」。據海口海關統計，政策實施一個月以來（2月11日—3月10日），「零關稅」進境商品購物人數2.8萬人次，購物金額537.31萬元（人民幣）。



3月12日，顧客在海口旺豪日用消費品免稅店選購免稅食品。（新華社）

「零關稅」免稅商店商品種類持續豐富 優惠疊加多

海口海關消息指出，政策落地一個月以來，「零關稅」免稅商店商品種類持續豐富，進一步覆蓋了島民的日常所需。隨著政策紅利的不斷釋放，海南各大「零關稅」進境商品免稅商店也紛紛推出各具特色的促銷活動，讓島內居民在享受到「折上折」的疊加優惠。

3月12日，顧客在海口旺豪日用消費品免稅店購物。（新華社）

3月12日，工作人員在海口旺豪日用消費品免稅店擺放免稅奶粉。（新華社）

3月12日在海口旺豪日用消費品免稅店拍攝的免稅日化用品。（新華社）

海口市中免日用消費品免稅店經理朱雲峰表示，開業首月正值春節消費旺季，店舖在免稅價格基礎上推出折扣，「讓消費者得到實惠」。他還表示，將持續優化提升，讓島內居民能享受到「零關稅」帶來的優質優價。

島民如何第一時間享受「零關稅」紅利？

3月12日在海口旺豪日用消費品免稅店拍攝的免稅糖果。（新華社）

為了讓「零關稅」紅利第一時間觸達島內居民，海關開啟了「即到即查、即放即銷」通關模式，確保熱銷商品從貨輪到貨架「零延時」。同時，海關搭建起信息化監管體系，消費者購物時，免稅商店的信息系統與海南省公共服務平台、海關監管系統聯網，自動核驗身份並扣減免稅額度，實現了商品管理、身份驗證、額度計核的同步響應。

3月12日，顧客在海口旺豪日用消費品免稅店選購免稅日化用品。（新華社）

海口海關口岸監管處副處長杜婕表示，下一步，海口海關將持續優化監管服務模式，確保進境商品「零關稅」政策精準惠及民生，滿足更多島內居民購物需求，為海南自貿港建設貢獻海關力量。