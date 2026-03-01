人獅對峙30秒　汕頭女童餵獅子險被拉入籠　動物園停業整頓｜有片

廣東省汕頭市中山公園內，一名10歲女童在近距離餵獅子時，突被籠內的獅子抓住褲腳拖拽，旁邊一位黑衣男士見狀立即上前將人獅分開。

2月28日，汕頭市中山公園回應稱，女童腿部有輕微表皮擦傷，接種狂犬疫苗後已由家長陪護離開。目前，動物園已停業整頓。



影片顯示，一名身穿紫色上衣的女童在圍欄外疑似投喂時，鐵籠內的母獅突然伸爪，抓住女童的褲腳並向內拖曳，女童受嚇當場大哭，旁邊一名黑衣男子立即上前抱緊女童，一邊用力拖拽，一邊撿起地上的鐵桿不斷捅向母獅，試圖迫使牠鬆爪。人獅角力近半分鐘後，女童成功掙脫，被拉回安全區域。

母獅伸爪，抓住女童的褲腳並向內拖曳。（影片截圖）

母獅抓住女童的褲腳，黑衣男子抱緊女童向後拉。（影片截圖）

黑衣男子撿起地上的鐵桿捅向母獅，試圖迫使牠鬆爪。（影片截圖）

《南國早報》報道，公園工作人員稱，當時女童想餵獅子，但因太年幼未成功，飼養員違規將她帶到鐵籠旁，女童被一隻幼獅抓住，經檢查沒有出血的外傷。目前，飼養員已被批評教育並調離崗位。

《極目新聞》報道，中山公園管理處工作人員表示，這幾隻獅子平日可靠近投喂，推測獅子看到女童手中的肉時伸爪，一旁的飼養員看到立即拖住女童往後拉。事後，園方已帶女童去醫院檢查身體，目前無大礙，家屬已經諒解動物園。

人獅角力近半分鐘，女童成功掙脫，被拉回安全區域。（影片截圖）

2月28日，廣東汕頭市中山公園管理處發布公告，2月26日下午4時許，一名10童女童近距離投餵獅子時被拖曳，現場工作人員及時助她脫險並立即送往醫院。經檢查，女童腿部輕微表皮擦傷，接種狂犬疫苗後，當晚9時許由家長陪護離開。

據調查，動物園飼養員允許遊客進入安全隔離區投餵導致發生意外。目前，動物園已停業整頓，涉事飼養員作停職處理。

汕頭中山公園官微顯示，汕頭市中山公園於1928年8月28日建成，總面積309畝，是粵東地區歷史最悠久、規模最大的綜合性公園。涉事動物園是私人動物園，位於中山公園內的中型園中園。是粵東地區唯一的一座大型動物園。門票定價30元，提供動物投餵互動項目，長者及1.2米以下兒童可免費入園。