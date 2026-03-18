有片｜兩男兩女中國人險被賣豬仔！　緬泰邊境跳車逃生極驚險

近日，緬泰邊境發生人口販運事件。四名中國受害者在莫伊河附近被人口販賣團伙拐走，強行塞進車內準備運往緬甸。四人在途中跳車後呼救，順利脫困並被送往警局。目前涉案司機已棄車逃逸，泰國警方正在展開調查。



男子從行駛車輛跳下 營救3人

《紅星新聞》報道，據泰國達府湄索縣縣長坎塔蓬透露，事發時間為3月9日晚約9點30分左右，獲救4人為兩名男性及兩位女性，但具體身份信息未公開。

報道指出，該事件發生在達府湄索縣塔賽魯阿街道2號村，該村距離緬泰邊境的莫伊河約500米。路口監控影片顯示，9日晚9點半左右，一輛白色車輛在行駛過程中，坐在副駕的中國男子突然縱身跳下，落地後衝向後門，試圖開門救出其他人，但由於司機猛然加速，男子未能營救成功。

而後男子再度跳上車成功拉開車門，另外3人也相繼逃脫，司機當場棄車逃離。

為何出現在緬泰邊境？

成功跳車逃脫的四人（前排）。（紅星新聞）

報道稱，當地社區負責人帶領4人前往湄索警局報案，4人向警方表示，自己是被人設局騙到泰國，人口販運組織原打算將他們賣到緬甸，白色皮卡車是用來運送他們出境的交通工具。警方查閱出入境記錄後發現，4人於6日從泰國清邁入境，隨後就被帶往達府。

4人在警方的協助下購買了長途客運車票，於10日前往曼谷，中國大使館隨即接手，安排4人返回中國。目前泰國警方正在調查本案所涉及的誘騙及人口販運等相關指控。