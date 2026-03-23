央視揭活魚休眠真相：工業酒精勾兌三無麻醉劑　長期食用恐傷肝腎

3月22日，央視《財經調查》揭開活魚運輸中的「麻醉」黑幕。調查發現，重慶、山東等多地水產商販為降低損耗，普遍使用丁香酚、MS-222等麻醉劑強行讓魚「休眠」，甚至違規利用工業酒精勾兌麻醉藥。

這些麻醉劑未獲國家批准用於食用魚類，更存在損害肝腎、致盲等嚴重健康風險。由於監管與檢測尚屬空白，非法添加已成行業常態。

國家市場監管總局近日緊急部署專項行動，突擊檢查重慶、山東等地的海產市場，力求堵住「醉魚」上桌的安全漏洞，守護百姓舌尖安全。



長途運輸的活魚呈「休眠」狀態。（央視財經調查）

加入「三無」安定劑 活魚集體「沉睡」

央視《財經調查》報道，在重慶樂邦水產市場，大量長途運輸的活魚抵達後呈「休眠」狀態，但換水、充氧片刻便恢復正常，商販統一稱活魚在「睡覺」。

在運輸環節上，工人在裝滿活魚的水桶加入一瓶蓋液體攪拌後，原本活蹦亂跳的魚瞬間安靜癱軟。商販稱，運輸活魚時加麻醉藥是為了方便裝卸、防止在運輸過程中掉魚鱗。

工人加入一瓶蓋液體攪拌後，原本活蹦亂跳的魚瞬間安靜癱軟。（央視財經調查）

工人手上的液體瓶標明「魚護寶」，是一種魚用安定劑，成分丁香酚，屬無生產日期、無生產廠家、無生產許可證的「三無」產品。

高毒致癌的孔雀石綠早在2002年就被列入禁用清單，但以丁香酚為主要成分的產品卻在市場上悄然出現。醫學上認為，長期大量使用丁香酚，會損傷肝腎，孕婦、兒童需要慎用，且要避免與抗凝藥、鎮靜劑同時使用。

「魚護寶」是一種魚用安定劑，成分丁香酚，屬「三無」產品。（央視財經調查）

工業酒精勾兌 監管盲區下的「失明」隱患

除了用麻醉劑「休眠」活魚，在山東臨沂強盛海鮮批發市的商戶更直接使用工業酒精。

工業酒精含有劇毒甲醇，直接食用可致人失明、臟器損傷，過量可導致死亡，國家明令禁止在食品加工環節使用。用工業酒精加「三無」丁香酚勾兌麻醉劑，再被活魚吸入體內，無疑為食品安全埋下隱患。

有商戶用工業酒精加「三無」丁香酚勾兌麻醉劑。（央視財經調查）

商戶往活魚筐和水池隨意添加麻醉劑。（央視財經調查）

商戶往活魚筐和水池隨意添加麻醉劑，劑量、濃度全憑手感，幾瓶蓋即可麻醉一池幾千斤魚。市場管理人員指出，市場不允許使用麻醉藥，但他們對市場內露天擺放的工業酒精、勾兌好的大桶麻醉藥視而不見。

重慶樂邦水產市場的市場管理人員表示，日常活魚抽檢14個品類，丁香酚不在檢測範圍內；國家標準對魚用麻醉劑未設監管，也未納入檢測範圍。

山東強盛海鮮批發市場的市場管理人員指出，市場不允許使用麻醉藥，但市場內隨處可見麻醉藥。（央視財經調查）

工業酒精在市場內隨處擺放。（央視財經調查）

化學麻醉劑橫行

有生產丁香酚的廠家承認原料從印尼進口，以食品添加劑名義出廠，被魚販用於麻醉活魚。一些小作坊購買原料後包裝成「三無」麻醉藥流入市場。由於丁香酚不溶於水，商家為讓麻醉劑快速滲透、起效，最簡便的做法是使用工業酒精勾兌。廠家更透露，丁香酚在魚體內完全代謝至少需48小時。

有廠家稱，丁香酚不溶於水，商家為讓麻醉劑快速滲透、起效，最簡便的做法是使用工業酒精勾兌。（央視財經調查）

有廠家透露，丁香酚在魚體內完全代謝至少需48小時。（央視財經調查）

除了丁香酚，在宿州百大農產品物流中心，商戶使用了MS-222麻醉劑「休眠」活魚。MS-222俗稱甲鹽，化學名間氨基苯甲酸乙酯甲磺酸鹽，為白色結晶粉末，對魚類有麻醉作用。

截至目前，丁香酚、MS-222等麻醉劑未被列入水產養殖允許使用的藥物名單，自然也沒有使用劑量、殘留限量規定，市場檢測選項上也是空白。

兩省突擊檢查

國家市場監督管理總局聯合重慶市市場監督管理局與山東省臨沂市市場監督管理局，同步啟動核查處置。

3月17日，重慶執法隊伍突擊檢查重慶樂邦水產市場。執法人員在查處中發現凈重25公斤的丁香酚，背後必然存在規模化、常態化非法添加行為。執法人員又在活魚貨車內發現裝有不明透明液體的破舊綠色飲料瓶，推測商戶通過「運輸途中鎮靜+市場銷售保鮮」的雙重操作，最大限度降低活魚損耗、維持賣相。

執法人員突擊檢查水產市場。（央視財經調查）

此次執法共檢查商戶35戶，查獲丁香酚等添加物14件，抽取不明液體3組、水體12份、魚11份。在對臨沂市強盛海鮮批發市場開展的專項檢查中，執法人員在63號商鋪發現3、40個「丁香酚原液」空瓶，氣味濃烈，商戶承認是用於麻醉活魚的麻醉劑。

執法人員突擊檢查批發市場在營的全部17家水產商戶，對發現的疑似工業酒精、丁香酚等物質詳細調查購進、使用等情況，並現場抽取6份魚樣、7份水樣送實驗室檢驗。