廣州新機場開工！大灣區再添新樞紐　預計年旅客吞吐量3000萬人次

3月25日上午，廣州新機場工程在佛山市高明區正式開工建設，標誌著粵港澳大灣區內一個新的現代化國際航空樞紐從藍圖走向現實，將為粵港澳大灣區世界級城市群建設再添動力支撐。



廣州新機場效果圖。（佛山市新聞傳媒中心）

廣州新機場效果圖。（佛山市新聞傳媒中心）

廣州新機場開工建設。（南方日報）

地處4市地理中心 預計滿足年旅客吞吐量3000萬人次

《新華社》報道，廣州新機場位於佛山市高明區，地處佛山、肇慶、江門、雲浮四市地理中心，可直接服務2000多萬人口。新機場項目總投資418.08億元（人民幣，下同），其中機場工程359.09億元，將建設2條遠距平行跑道、建築面積約26萬平方米的航站樓、94個機位以及相應配套設施，預計能滿足年旅客吞吐量3000萬人次、貨郵吞吐量50萬噸、飛機起降26萬架次的運營需求。

廣州新機場效果圖。（佛山市新聞傳媒中心）

廣州新機場效果圖。（佛山市新聞傳媒中心）

根據規劃，廣州新機場性質為國內民用樞紐機場，是廣州國際航空樞紐的重要組成部份、粵港澳大灣區航空樞紐之一，同時承擔著大灣區西部綜合交通樞紐的職能。建成後，將根據功能定位，與廣州白雲國際機場差異化佈局航線，兩個機場協同發展、功能互補，共同為廣州建設世界一流國際航空樞紐提供重要支撐。

填補珠江西岸「航空缺口」

廣州新機場選址佛山市高明區。（南方日報）

廣東省機場集團有關負責人表示，粵港澳大灣區現有運輸機場主要位於珠三角地區東部，對珠江西岸主要城市的航空服務能力和覆蓋不足。廣州新機場的建設，是粵港澳大灣區世界級機場群補齊「關鍵拼圖」的重要舉措，將助力提高粵港澳大灣區全球競爭力。

廣州新機場效果圖。（佛山市新聞傳媒中心）

深圳市城市交通規劃設計研究中心的測算顯示：選址高明，可使佛山、江門、中山、肇慶、雲浮到達新機場的距離均控制在35至75公里之內，正是機場輻射的最佳距離，堪稱「五市共同的機場」。同時，陽江到新機場的距離可比到廣州白雲機場縮短65公里。