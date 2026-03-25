國務院副總理丁薛祥出席中關村論壇年會：唯有開放合作才是正道

2026中關村論壇年會25日在京開幕。開幕式上，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥致辭表示，中國將加快推進科技自立自強，着力建設國際科技創新中心，打造科技強國重要戰略支點。丁薛祥亦強調科技進步是世界性、時代性問題，唯有開放合作才是正道



3月25日，2026中關村論壇年會在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。（新華社）

丁薛祥表示，中國在剛剛過去的「十四五」時期，科技事業發展取得新的重大成就，國家科技實力顯著提升，作為全球創新重要一極的影響力明顯提高。

丁薛祥指出，「十五五」時期，中國將加快推進高水平科技自立自強，着力建設國際科技創新中心，打造科技強國重要戰略支點。習近平主席在去年中央經濟工作會議上，宣佈將北京國際科技創新中心擴圍至京津冀，將上海國際科技創新中心擴圍至長三角，並對三大國際科技創新中心建設作出重大部署。京津冀、長三角、粵港澳大灣區是中國高質量發展的三大動力源，在這3個地區集中發力，推動國際科技創新中心建設從單城突破走向區域一體化發展，有利於實現資源統籌、政策疊加、力量協同、優勢互補，形成卓越的科技創新策源能力、高端產業引領能力、科技資源和人才集聚能力，在中國式現代化進程中更好發揮開路先鋒、示範引領、輻射帶動作用。我們支持把北京（京津冀）國際科技創新中心建設成為世界重要科學中心、人才中心和創新高地。

3月25日，在中關村國際創新中心，機械人在演奏樂器，表演舞蹈。（新華社）

丁薛祥提出三點建議，一是建設更加開放包容的創新網絡。他說，科技進步是世界性、時代性問題，唯有開放合作才是正道。「我們要攜手打破制約知識、技術、人才、資本等創新要素流動的壁壘，營造開放、公平、公正、非歧視的國際科技發展環境。」

二是開展更加廣泛多元的科技合作，實現經濟社會發展可持續發展，對科技創新提出越來越高的要求，丁薛祥提到，要加強基礎前沿研究協同，為破解氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性問題提供更大的支撐。要聚焦人工智能、生物科技、先進製造等領域，加強新興技術推廣應用，廣泛傳達各國經濟社會發展。

三是促進更加平等向善的科技，丁薛祥指出，科技是發展的引擎，也可能成為風險的源頭。要踐行真正的多邊主義，真正共同改革完善全球科技治理體系，加強知識產權保護，妥善應對科技發展可能帶來的規則衝突，社會風險挑戰，讓科技創新更好的造福各國人民。

開幕式後，丁薛祥巡視中關村展示中心常設展，與科技人員進行交流。

公開資料顯示，2026中關村論壇年會主題是「科技創新與產業創新深度融合」。國內外科技人員、企業負責人、政府官員和國際組織負責人等約1000人參加開幕式。