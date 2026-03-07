兩會｜丁薛祥指立法會主席肩負14億人民重託　李慧琼：責任重大

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥今早（7日）參與港區全國人大代表團全體會議時，祝賀全國人大常委李慧琼出任新一屆立法會主席，指其責任更重了，肩負了全國人民的重託。李慧琼回應表示，感受中央對香港支持和鼓勵，作為立法會主席深感責任重大，國家人民期望非常大，將與全體議員按照領導人的要求，配合、支持特區政府做好五年規劃。



丁薛祥今早出席港區人大會議

港區全國人大代表團會議，今早在人民大會堂香港廳舉行。會上，李慧琼就堅定維護行政主導體制發言。丁薛祥回應時向立法會提出要求，稱立法會在行政主導這題目下面大有可為，實踐的空間、探索的空間，理論研究的空間都還很大，希望在第八屆立法會期間，李慧琼帶領立法會，很好去探索、研究、實踐，這麼個命題，能產出更多符合香港實際，符合中央要求的實踐成果。

丁薛祥稱李慧琼擔任立法會主席後責任更重

丁薛祥又祝賀李慧琼出任新一屆立法會主席，指其責任更重了，「這個責任既是幾百萬香港市民對你的重託，也是中央政府、全中國人民、14億中國人民對你的重託。」

李慧琼:將與全體議員一起努力

李慧琼在會後見記者時表示，被問及對丁薛祥的說話有何回應，她指感受中央對香港支持和鼓勵，作為立法會主席感責任重大，國家人民期望非常大。她又表示，立法會有90位議員，不單是只有其個人，將與全體議員一起努力，按照領導人的要求配合，支持特區政府做好5年規劃，亦會按基本法職能做好支持和監督工作。

陳振英與李慧琼競逐第八屆立法會主席。（王晉璇攝）

李慧琼在今年1月以47票當選立法會主席。另一候選人港區全國人大代表、金融界議員陳振英則以42票落敗。