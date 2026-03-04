婦產科名醫血癌逝世　生前曾推測因睡眠不足患癌：簡直是慢性自殺

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

曾任職台灣新光醫院生殖醫學中心主任、婦產科名醫林禹宏3日由兒子證實已於下午5時20分離開人世，終年63歲。長年飽受血癌（白血病）之苦的林禹宏，經歷過骨髓移植、人工心肺救治及兩次肺臟移植，最終仍不敵病魔。在他生前，曾發布2則貼文探討睡眠重要性，更猜測自己會罹癌，與長期以來的睡眠缺失有極大的關聯性。

林禹宏兒子在貼文中感性表示，父親下午5時20分離去，是他留給後世「最後的浪漫」。痛心指出，父親鮮少社交時間，一生奉獻給家庭與醫學界，即使在事業巔峰罹癌，仍展現驚人韌性，動力僅是為了「多參與家人的生活」。

林禹宏醫生辭世，終年63歲。（截取自Facebook@林禹宏醫師）

白血病患者會有什麼症狀呢？治癒機率又有幾高呢？（按圖👇👇👇）：

生前探討罹癌主因　呼籲睡眠重要性

林禹宏醫生於2024年6月宣布退休後，仍掛心大眾健康，曾多次撰文分析各種癌症、疾病肇因。在去年8月藝人沈玉琳宣布自己罹患白血病時，同為病友的林禹宏發文直言，自己沒有輻射或基因突變等常見誘因，推測致癌的關鍵極大機率是「長期睡眠不足與壓力」。

林醫生自省，從高中起每天睡不到6小時，當了主治醫生後，半夜接生、緊急手術更是家常便飯，「生病後回想起來，簡直是慢性自殺。」他語重心長地指出，長期睡眠不足雖不直接導致癌症，但會造成以下五大負面影響：免疫功能下降、褪黑激素減少、增加慢性發炎與氧化壓力、影響DNA修復、內分泌失調。

每日應睡滿7至9小時　多睡少睡都不行

林醫生生前引用加州大學研究指出，睡眠不足和睡眠品質與免疫力息息相關。研究顯示，每天睡眠不到5小時的人，比起睡滿7小時以上者，感冒風險高出4.5倍。他最後呼籲社會大眾，為了身體著想，每天應睡足7至9小時，但過度睡眠仍不利於健康。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

TVBS新聞網