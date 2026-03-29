伊朗駐華大使館微博發文譴責美以　斥轟炸三所高校傷害文明根基

今日（29日）上午10時，伊朗駐華大使館在微博發布公告稱，譴責美國、以色列對伊朗三所大學發起的軍事襲擊。



公告表示，伊朗嚴正譴責近日美國與以色列對伊朗三所高校——伊斯法罕理工大學、伊朗科學與工業大學、伊瑪目侯賽因大學——發起的直接軍事襲擊。這些針對大學校園的暴力行徑，嚴重違反國際法與國際人道主義原則，對學術自由與人類共同的教育事業構成公然挑釁。

公告指出，大學是追求真理、促進和平的聖殿，任何對教育機構的攻擊，都是對文明根基的傷害。我們呼籲全球所有大學、科研機構與學術界同仁，共同發聲，堅決反對任何形式的軍事打擊教育設施的行為，維護學術安全與尊嚴。攜手捍衛大學作為和平與知識之地的神聖地位，以團結之聲譴責暴力，守護全人類共有的未來。

另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，由於美國與以色列空襲炸毀了兩所伊朗大學，他們現在將鎖定美國位在中東地區的大學校區作為報復目標。「如果美國政府希望其在（中東）地區的大學校區免於遭受報復，就必須於德黑蘭時間3月30日周一正午12時之前發布官方聲明，譴責轟炸（伊朗）大學的行為。」

聲明補充說，「我們建議（中東）區域各大美國大學校區的所有教職員與學生，以及周遭地區的居民」遠離校區至少1公里。

據悉，許多美國的大學在波灣地區設有分校，諸如德州農工大學（Texas A&M University）和紐約大學（NewYork University）分別在卡達和阿拉伯聯合大公國設有分校。