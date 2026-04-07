鄭麗文訪陸｜鄭麗文：這次訪陸難能可貴，難得和平機遇一定要把握

國民黨主席鄭麗文已於今日（7日）中午飛抵上海虹橋機場，展開其六天五夜訪陸行程。鄭麗文形容這次訪問難能可貴，並強調難得的和平機遇一定要把握。



在7日下午中國外交部例行記者會上，有記者提問鄭麗文此行是否會與大陸方面討論美台軍售問題？對此，大陸外交部發言人毛寧表示「台灣問題是中國內政，兩岸關係不是外交問題」。



宋濤親自接機兼陪搭高鐵，鄭麗文歎上海早已「今非昔比」

綜合《聯合早報》、台灣《聯合報》報道，國民黨主席鄭麗文今日（7日）中午飛抵上海虹橋機場，鄭麗文在開機門後微笑揮手，緩步走下階梯，在接受獻花後，她與中共中央台辦主任宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的中共中央台辦聯絡局局長楊毅、宣傳局長陳斌華、聯絡局副局長凌子章、上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅等握手。訪問團一行人隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵復興號列車前往南京。

鄭麗文在開機門後微笑揮手。（國民黨提供）

鄭麗文與中共中央台辦主任宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的官員握手。（國民黨提供）

訪問團一行人隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵復興號列車前往南京。（國民黨提供）

報道指出，鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐，兩人像朋友般親切聊天。宋濤表示，「奉中共中央和習近平總書記指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功。」

鄭麗文接受獻花。（國民黨提供）

鄭麗文對此表示感謝，並說台灣與上海比想像中近很多，這次來訪難能可貴，難得的和平機遇一定要把握。她也說，上一次來上海已經是二十年前了，上海的變化很大，上海現在是國際金融重鎮，早已今非昔比。雙方短暫交流後，鄭麗文在機場並未發表公開談話，隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵「復興號」列車前往南京。

鄭麗文在開機門後微笑揮手，緩步走下階梯。（國民黨提供）

國民黨也公佈，訪問團抵南京後，晚間將接受宋濤宴請，預定隔天（8日）上午敬謁中山陵，隨後回上海繼續參訪行程。

外交部回應鄭麗文訪陸或談台美軍售問題：台灣問題是中國內政

當日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，中國國民黨主席鄭麗文今日開啟大陸參訪行程，是否會討論美台軍售問題？

毛寧表示，台灣問題是中國內政，兩岸關係不是外交問題，「但是我可以告訴你，中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫的、明確的」。

2026年3月31日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

據台媒《聯合報》報道，鄭麗文一行7日由松山機場啟程，於中午飛抵上海，隨即前往南京，並於8日赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，預計在9日下午轉往北京，按照慣例，鄭麗文循例料將會見國台辦主任宋濤，以及所到省區的一把手，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力。