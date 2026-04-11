韓國刪電子入境卡「中國台灣」標註　台灣曾揚言反制

早前，韓國電子入境卡申報系統將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注，台方已對此提出嚴正關切並與韓國交涉，呼籲盡快更正標示。韓方系統已於4月10日完成改版，原先引發爭議的「前一出發地」及「下一目的地」欄位已正式刪除，而「國家／地區」欄位仍維持可選擇「TAIWAN」。



綜合台媒《ETtoday新聞雲》報道，此前，韓國電子入境卡申報系統在「前一出發地」及「下一目的地」欄位將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注。

台灣外交部曾多次抗議無效，進而宣布，為維護台灣尊嚴及落實對等原則，若韓國截至3月31日仍未正面回應，4月起台灣電子入境登記表的出生地和居住地，會將韓國的標示調整為「KOREA（SOUTH）」。

不滿入境卡標｢CHINA（TAIWAN）｣ 台灣宣布反制將韓國改「南韓」

台灣外交部稱，已注意到韓國在星期五（4月10日）完成系統更新，並稱此舉有助兩地民眾往來與交流，尊重韓國基於便利旅客及簡化入境流程所做的技術調整，也期待雙方持續深化關係。

韓聯社早前引述未具名的韓國外交部官員報道，韓國將在電子入境卡移除「CHINA（TAIWAN）」標註。

這名官員表示，韓國計劃刪除電子入境卡的「前一出發地」和「下一目的地」欄目，並稱此舉是簡化系統、改善台灣遊客的便利性，並統一紙質和電子入境格式的做法之一。同時，他指出，紙質版並沒有這兩個欄目。