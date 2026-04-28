雲浮在港辦經貿交流會　｢優品｣借港出海　拓大灣區國際商機

為深化粵港澳大灣區經貿合作，助力廣東優質產品走向國際，4月27日，2026雲浮-港澳經貿投資合作交流會暨「廣貨行天下、雲浮有優品」活動在香港舉行。



本次活動以「廣貨行天下、雲浮有優品」為主題，吸引大批政商界領袖及客商參與。會上不僅展示了雲浮的產業優勢，更舉行了多項重點項目簽約儀式，推動雲浮產品透過香港國際貿易平台借港出海、走向國際。



4月27日，2026雲浮-港澳經貿投資合作交流會暨「廣貨行天下、雲浮有優品」活動在香港舉行。（South 南方國際傳播中心）

4月27日，2026雲浮-港澳經貿投資合作交流會暨「廣貨行天下、雲浮有優品」活動在香港舉行。（South 南方國際傳播中心）

據South南方國際傳播中心報道，活動現場氣氛熱烈，政企齊聚、客商雲集。雲浮市主要領導致辭，副市長梁東海作招商經貿推介，重點介紹了雲浮的投資環境、產業發展規劃及「雲浮優品」體系。來自雲浮的溫氏食品集團股份有限公司、廣東金正龍科技有限公司、新豪軒智慧家居（新興）有限公司等企業代表，與香港聚龍雲石有限公司、港興環球食品貿易有限公司、魔7智慧科技有限公司等港澳企業代表先後發言，分享了合作經驗與前景。

溫氏股份肉食事業部副總裁黎少廣表示，本次交流會搭建起直面香港商超、餐飲集團及採購商的直達管道，助力企業打通源頭直供、縮減中間環節；同時依託跨境冷鏈與海關綠色通道，保障鮮貨穩定供應，持續擴大香港市場鋪貨範圍，「讓雲浮好產品走進香港千家萬戶、餐飲後廚與連鎖商超。」

4月27日，2026雲浮-港澳經貿投資合作交流會暨「廣貨行天下、雲浮有優品」活動在香港舉行。（South 南方國際傳播中心）

4月27日，2026雲浮-港澳經貿投資合作交流會暨「廣貨行天下、雲浮有優品」活動在香港舉行。（South 南方國際傳播中心）

4月27日，2026雲浮-港澳經貿投資合作交流會暨「廣貨行天下、雲浮有優品」活動在香港舉行。（South 南方國際傳播中心）

新豪軒智慧家居（新興）有限公司總裁馮智勛說，企業將以高質量廣貨解決方案與品牌價值為核心，協同產業鏈在港澳市場構建「產品設計+定製+安裝交付+售後保養」一站式服務體系，「打造可體驗、可信任的雲浮優品標杆，助力廣東製造從規模優勢向品牌優勢跨越，提升廣貨整體聲譽。」

會議期間還舉行重點項目簽約儀式，多家雲浮企業與香港相關機構成功簽署商品購銷合作協議，以務實舉措推動「雲浮優品」穩定供港，並依託香港國際商貿平台實現「出海」，為兩地產業協同、貿易互通注入新動能。

會場內同步設置了豐富的主題展區。「兩業協同展區」聚焦雲浮市及各縣（市、區）的投資環境。「廣貨行天下、雲浮有優品」主會場展區分為五大板塊，集中展示了雲浮的特色優質農產品、綠色食品、智能製造、禪意休閒文旅資源以及名優樓盤等，吸引了眾多港澳客商駐足洽談。

多米尼加共和國經濟文化交流促進會會長黃東尼對雲浮優品國際市場前景寄予期待。他認為，雲浮大理石、食品加工等特色產品具備出口潛力，可拓展多米尼加市場。「期待更多雲浮優品、廣東製造走進多米尼加。」

為更貼近香港市民與市場，活動當日還在香港美麗華廣場中庭搭建了展銷區，組織10家雲浮優質企業集中展銷具有香港銷售資質的特色商品。

稿件轉自：南方國際傳播中心

